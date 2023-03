Rundschau

Die neue Amazon-Serie um eine Jugendliche (Dominique Fishback), die von Star besessen ist, schlägt sich richtig gut.

«Extrapolations» (seit 17. März bei Apple)

«Swarm» (seit 17. März bei Amazon)

«Gotham Knights» (seit 14. März bei The CW)

«Agent Elvis» (seit 17. März bei Netflix)

«Unsere Meere» (seit 13. März in der ARD Mediathek)

Das Drama spielt in naher Zukunft, in der der Klimawandel unser Leben jeden Tag beeinflusst. Acht miteinander verwobene Geschichten aus der ganzen Welt über die Liebe, die Arbeit und die Familie erkunden die persönlichen und lebensverändernden Entscheidungen, die getroffen werden müssen, wenn sich der Planet schneller verändert als die Bevölkerung. Sind wir mutig genug, unser eigenes Verhängnis zu lösen, bevor es zu spät ist?Dre (Dominique Fishback) ist in dieser Serie, die von Donald Glover und Janine Nabers mitgestaltet wurde, von einem Popstar besessen.Nach der Ermordung von Bruce Wayne wird sein Adoptivsohn Turner Hayes (Oscar Morgan) zusammen mit den Kindern einiger von Batmans Feinden des Mordes an dem "Caped Crusader" beschuldigt: Duela (Olivia Rose Keegan), eine unberechenbare Kämpferin und geschickte Diebin, die im Arkham Asylum geboren und von ihrem Vater ausgesetzt wurde, Harper Row (Fallon Smythe), eine gewiefte und bissige Ingenieurin, die alles reparieren kann, und ihr Bruder Cullen Row (Tyler DiChiara), ein cleverer Transgender-Teenager, der es leid ist, höflich und nett zu sein. Während der charismatische und knallharte Staatsanwalt Harvey Dent (Misha Collins) und das GCPD ihnen auf den Fersen sind, kann sich Turner auf Verbündete verlassen, darunter seine beste Freundin und fabelhafte Programmiererin Stephanie Brown (Anna Lore) und die unwahrscheinliche Batman-Sidekick Carrie Kelley (Navia Robinson).In dieser animierten Comedy für Erwachsene tauscht Elvis den Jumpsuit gegen einen Jetpack. Er soll für ein geheimes Spionageprogramm die Welt vor Schurken beschützen.Für die atemberaubende vierteilige Serie porträtierte der preisgekrönte Naturfilmer Thomas Behrend über zwei Jahre lang mit neuester Drohnen- und Unterwassertechnik sowie Satellitenbildern die beiden Meere Nordsee und Ostsee. So entstanden intime Einblicke in das Leben seltener Tiere - manche Verhaltensweise wurde bisher noch nie gefilmt.