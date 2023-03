VOD-Charts

Seit rund einer Woche ist der zweite Teil der vierten Staffel der Netflix-Serie verfügbar. Reichte es erneut für den ersten Platz, den sich der erste Teil nach der Premiere sichern konnte?

Netflix hatte sich für die Ausstrahlung der vierten Staffel der Thriller-Serieeinen für den Streamingdienst eher ungewöhnlichen Rhythmus überlegt, der prominent bei «Stranger Things» im vergangenen Jahr angewandt wurde. Während die ersten fünf Folgen Anfang Februar veröffentlicht wurden, folgte das Staffelfinale mit weiteren fünf Episoden einen Monat später. Der Gedanke dahinter: «You» steht zweimal binnen vier Wochen in den Schlagzeilen und Netflix hofft auf gleich zweimal hohe Abrufzahlen. Während der Plan mit besagter Science-Fiction-Serie vollumfänglich aufging und «Stranger Things» wochenlang die Streamingcharts dominierte, war «You» bislang nicht ganz so erfolgreich. Während «You» kurz nach der Veröffentlichung zwei Wochen lang auf Platz eins der internen globalen Netflix-TV-Charts thronte, verschwand man Anfang März bereits wieder aus den Top10. Der Hype war also nur von kurzer Dauer – nur gut, dass vorvergangenen Donnerstag fünf neue Folgen präsentiert wurden.Die vierte Staffel katapultierte dies direkt wieder an die Spitze der Netflix-Charts, doch reichte es auch für den Platz an der Sonne im unabhängigen Vergleich? Dazu später mehr. Im Zeitraum zwischen dem 10. und 16. März geben die Marktforscher von Goldmediaals zehntstärksten Streamingtitel der Woche aus. Die Disney+-Serie brachte es auf 1,48 Millionen Abrufe. Den siebten Platz teilen sich derweil gleich drei Formate: Jeweils eine Reichweite von 2,00 Millionen erreichten die Doku, der Filmund die Mockumentary-SerieEin weiteres Genre landet auf Platz sechs, dennschaffte es in der zweiten Woche in Folge in die Top10 und verbuchte 2,37 Millionen Views. Auf Platz fünf reihte sich Dauergastein. Die Sitcom durfte sich über 2,40 Millionen Abrufe freuen. Knapp die Top3 verpasste derweil, der bei Disney+ seit März auf die Bildschirme zurückgekehrt ist. Mit bislang drei veröffentlichten Episoden der dritten Staffel sind 2,76 Millionen Aufrufe ein respektables Ergebnis.Die Bronzemedaille geht nach Südkorea für das Netflix-Drama. Die zum Jahreswechsel erschienen Serie brachte es auf 2,89 Millionen Klicks. Knapp davor landete, das mit 2,94 Millionen Views hauchdünn an der Drei-Millionen-Marke scheiterte. Klarer Sieger in dieser Woche ist Rückkehrer. 6,95 Millionen Mal wurde die Serie gestreamt. Netflix zählte zwischen dem 6. und 12. März weltweit übrigens über 75 Millionen Sehstunden – auch das bedeutete Rang eins bei den englischsprachigen Fernsehserien.