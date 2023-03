«Let's Dance» bleibt dominant

Quotennews

Auch in Woche vier von «Let's Dance» lässt RTL keinen Zentimeter nach. «EXCLUSIV» ist doppelt erfolgreich.

RTL hat sein Zugpferd zum Erfolg wieder gefunden. Mitkonnte sich der Köln-Sender in den vergangenen vier Wochen über enorm stabile Zahle freuen. Die gestrige Folge holte insgesamt leicht nachlassende 3,75 Millionen Zuschauer und damit einen überzeugenden Marktanteil von 16,9 Prozent. Die klassische Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen zeigte sich mit 20,5 Prozent erneut jenseits der 20-Prozent-Marke, hierfür brauchte es in Köln 1,06 Millionen Zuschauer. Mit diesen Reichweiten setzt sich das Tanz-Format auf Platz vier in der Rangliste der Gesamtreichweiten, die Zielgruppen-Leistung reicht für den ersten Platz.Doch nicht nur zur Primetime feierte RTL einen erfolgreichen Freitag. Bereits fürschalteten um 16 Uhr 1,22 Millionen Zuschauer zu, hiermit waren dominante 11,2 Prozent am TV-Markt zu holen. Die Zielgruppe lag zu diesem Zeitpunkt mit 0,19 Millionen Umworbenen bei starken 10,4 Prozent.schaffte ab 18:30 Uhr mit 1,59 Millionen Zuschauern einen neuen Tagesbestwert, vor allem überzeugten hierbei jedoch die 0,36 Millionen Werberelevante. Die Marktanteile lagen zu dieser Zeit bei 9,0 und 12,1 Prozent.Im direkten Vorlauf der Primetime erfüllteseine Aufgabe und holte mit 2,18 Millionen Zuschauern eine starke Basis für den weiteren Abend, jedoch waren auch hier erneut die 0,62 Millionen Umworbenen der Gradmesser für den Erfolg. Die Soap holte starke 12,3 Prozent am jungen Markt, insgesamt landete das Format bei 8,9 Prozent. Am späten Abend hieltnoch nach Mitternacht 1,82 und 0,4 Millionen Zuschauer bei RTL . Die Marktanteile lagen damit bei 18,0 und 15,6 Prozent.