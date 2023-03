«Biathlon»-Weltcup bringt die 3-Millionen zurück

Quotennews

Am Samstag sollte es der Wintersport im Ersten nicht schaffen, die 3-Millionen-Marke zu knacken - gestern sah das anders aus.

Dem Wintersport geht also doch nicht die Luft aus! Während am gesamten Samstag die Gesamtreichweite unter der 3-Millionen-Marke lag, schaffte es gestern ein Event diese Stufe zu überschreiten. Doch der Reihe nach: Der Wintersport startete mit dem ersten «Skifliegen» der Frauen ab 10 Uhr. Aus Vikersund gesendet, verfolgten direkt gute 1,07 Millionen den Meilenstein des Wintersports, der Marktanteil lag bei 12,5 Prozent. Die jüngeren Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren wollten mit 0,18 Millionen Zuschauern das Event verfolgen, es kamen so 10,2 Prozent zusammen. Wenn auch weniger geschichtsträchtig, ging es erfolgreich weiter. Der «Skicross»-Weltcup der Männer steigerte das Interesse auf 1,49 und 0,22 Millionen Zuschauer.Die Entscheidung des «Skifliegens» der Frauen sendete das Erste ab 10:40 Uhr. Vor 1,78 und 0,26 Millionen Zuschauern, also 18,2 und 12,5 Prozent an den jeweiligen Märkten gewann Ema Klinec (SLO) vor Silije Opseth (Norwegen) und Yuki Ito (Japan) - beste Deutsche wurde Katharina Althaus auf Platz vier. Danach ging es ab 11 Uhr zum «Riesenslalom» der Frauen nach Soldeu in Andorra. Vor 1,72 Millionen Zuschauern gewann Michaela Shiffrin vor Thea Louise Stjernesund und Valérie Grenier. Der folgende «Slalom» der Männer startete vor 1,66 Millionen Zuschauer und 0,19 Millionen Jüngeren. Die bereits erwähnte Entscheidung beim «Riesenslalom» der Frauen gab es ab 12 Uhr vor 1,88 Millionen Zuschauern und damit vor 17,0 Prozent des TV-Marktes.Dann wurde es jedoch erst so richtig erfolgreich. Der Massenstart der «Biathlon»-Männer ließ die Reichweite im Ersten auf 3,45 Millionen regelrecht explodieren. Von zuvor 17 Prozent sprang der Marktanteil auf 26,8 - die jüngere Zuschauerschaft kam plötzlich auf 0,56 Millionen und starke 21,0 Prozent. Das 15km-Event ging an Johannes Thingnes Bø, der vor Niklas Hartweg und Vetle Sjåstad Christiansen gewann. Bester Deutscher wurde Roman Rees auf Platz 13. Über die Stationen «Slalom» der Herren und «Snowboard-Weltcup» im Parallelslalom (Team) ging es dann zum 12,5km-Massenstart der «Biathlon»-Frauen. Wieder sprang die zwischenzeitlich auf bis zu 2,09 Millionen gesunkene Reichweite auf 3,7 Millionen. Der Marktanteil zeigte exzellente 25,8 Prozent, während die 14- bis 49-Jährigen mit 0,45 Millionen gute 15,7 Prozent einsammeln konnten. Der Sieg ging an Hann Öberg vor Marte Olsbu Røiseland und Anaïs Chevalier-Bouchet - auf Platz vier kam Hanna Kebinger als beste Deutsche.Ab 16 Uhr folgte das «Skifliegen» der Männer vor 2,85 Millionen Zuschauern, nach dem ersten Durchgang folgte kurz ein Bericht des «Langlauf»-Weltcup in der 4x5km-Mixed Staffel. Hier kamen kurz 2,55 Millionen Zuschauer zusammen. Schlussendlich verfolgten guten 2,74 Millionen den zweiten Durchgang des «Skifliegens», der Marktanteil kam auf 16,4 Prozent. Für das letzte Winter-Event am Sonntag kamen schlussendlich 0,26 Millionen Jüngere zusammen, hier lag der Marktanteil bei ordentlichen 8,3 Prozent. Der Sieg ging an Stefan Kraft vor Halvor Egner Granerud und Anze Lanisek. Andreas Wellinger sprang als bester Deutscher auf Platz 13.