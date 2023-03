Allison Tolmann kehrt ins «St. Denis Medical» ein

US-Fernsehen

Der Fernsehsender NBC versucht eine neue Comedy-Krankenhausserie zu kreieren.

Allison Tolman wurde für die Rolle inbesetzt, einem Comedy-Pilotfilm bei NBC von «Superstore»- und «American Auto»-Schöpfer Justin Spitzer. Der Pilotfilm wird als Mockumentary über ein unterfinanziertes, unterbesetztes Krankenhaus in Oregon beschrieben, in dem die engagierten Ärzte und Krankenschwestern ihr Bestes geben, um Patienten zu behandeln und dabei ihren eigenen Verstand zu bewahren.Tolman wird Alex spielen, die leitende Krankenschwester in der Notaufnahme des St. Denis, die sich der hervorragenden Versorgung ihrer Patienten verschrieben hat und oft ihr Privatleben opfert, um ihre hohen Standards zu halten.Zuvor wurde bereits angekündigt, dass Wendi McLendon-Covey, die Joyce spielt, die Hauptrolle in «St. Denis Medical» übernehmen wird. Joyce ist die Geschäftsführerin von St. Denis und ehemalige onkologische Chirurgin, die große Träume für die Zukunft des Krankenhauses hat, die jedoch derzeit nicht verwirklicht werden.