Food Network will mehr «Superchef Grudge Match»

US-Fernsehen

Hinter dem Projekt steht Darnell Ferguson, der schon die erste Staffel machte.

Der von Darnell Ferguson moderierte Primetime-Wettbewerbwurde für eine zweite Staffel bei Food Network verlängert. Die Produktion der zweiten Staffel mit acht Episoden soll noch in diesem Jahr beginnen, und die neuen Folgen sollen Anfang 2024 ausgestrahlt werden.Unter der Moderation von «Tournament of Champions»-Gesicht Ferguson sollen in «Superchef Grudge Match» zwei langjährige persönliche und berufliche Essensfehden in einem Schwergewichtskampf über eine Runde mit nur einem Gericht beigelegt werden, bei dem der Sieger alles gewinnt.In der offiziellen Beschreibung von Food Network heißt es: "Die Welt des Essens ist voller Rivalitäten, und in «Superchef Grudge Match» inszeniert Gastgeber Darnell Ferguson Kämpfe zwischen Köchen, die miteinander im Streit liegen, um schließlich das Kriegsbeil zu begraben und 10.000 Dollar in bar, ein wertvolles Messer des unterlegenen Kochs und das lebenslange Recht auf Prahlerei mit seinem Feind zu gewinnen. Von Rivalitäten bei Kochwettbewerben über Streitigkeiten mit Geschäftspartnern bis hin zu Streitigkeiten zwischen Mentoren und Schützlingen – in dieser einstündigen Serie fliegen die Funken in und außerhalb der Küche."