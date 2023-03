Tolle Quoten: Pascal geht zur Deutschen Bahn

Quotennews

In einer neuen Folge von «Hartz und herzlich» gab es für den 21-jährigen Protagonisten gute Nachrichten.

UFA Show & Factual begleitet seit vielen Jahren die Menschen aus dem Mannheimer Stadtviertel Waldhof, in dem die legendären Benz-Baracken stehen. In dieser Ausgabe stand Pascal im Mittelpunkt, der lange arbeitslos war und nun sein Praktikum bei der Deutschen Bahn begann. Die Folge „Träume und Ärger“ vonsicherte sich 0,97 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren und holte 3,6 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen wurden 0,42 Millionen eingefahren, der Marktanteil bewegte sich bei tollen 7,4 Prozent.Zwischen 21.15 und 23.15 Uhr standen zahlreiche Rettungskräfte wieder beiim Einsatz. Beispielsweise rief die Feuerwehr bei einem Balkonbrand in München auch noch die Notfallsanitäter. Marie Praß-Cuenca musste dann in Dachau einem neunjährigen Mädchen mit Atemnot zur Hilfe kommen. Das wollten 0,73 Millionen Menschen sehen, der Marktanteil bewegte sich bei 3,6 Prozent. In der Zielgruppe erreichte man 0,30 Millionen und 6,7 Prozent.Aus dem Jahr 2019 stammte die Dokumentation, in der ein damals 47-Jähriger im Mittelpunkt stand, der mit seinem Vollzeitjob lediglich 1.200 Euro verdiente. Der Berliner war trotz Job obdachlos. 0,31 Millionen Menschen blieben lange nach Mitternacht wach und verfolgten die Dokumentation, die 3,7 Prozent Marktanteil brachte. Bei den Umworbenen standen 0,09 Millionen auf der Uhr, das bedeutete 4,7 Prozent.