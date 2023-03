HGTV macht «Barbie Dreamhouse Challenge»

US-Fernsehen

Das neue Projekt ist Teil einer netzwerkübergreifenden Promotion für den kommenden Kinofilm.

HGTV ist dabei, die Träume der Barbie-Fans wahr werden zu lassen – mit der ultimativen Heim-Renovierungs-Serie, die auf der beliebten Puppe basiert:. Die von Ashley Graham moderierte vierteilige Serie wird in diesem Sommer noch vor dem Kinostart von Greta Gerwigs «Barbie»-Film am 21. Juli als Teil einer gigantischen, netzwerkübergreifenden Promotion auf den linearen Kanälen von Warner Bros. Discovery gestartet, um den mit Spannung erwarteten Film von Warner Bros. Pictures zu unterstützen.In «Barbie Dreamhouse Challenge» werden acht Teams von HGTV-Superstars (und ein Food Network-Star) ein Haus in Südkalifornien in ein echtes Barbie-Traumhaus verwandeln, während Supermodel Graham, die ihre eigene Barbie nach ihrem Vorbild hat und in der Show eine rosa Corvette fahren wird, die Moderation übernimmt. Die Teams werden Bereiche des Hauses im Stil der jeweiligen Epoche umgestalten, z. B. eine Küche im Atomzeitalter der frühen 1960er Jahre, Kens Arbeitszimmer im Disco-Stil der 70er Jahre und das Hauptschlafzimmer im Glamour der 80er Jahre."Durch die Verbindung zweier beliebter Marken – HGTV und Mattels Barbie – und die Nutzung des erstklassigen Portfolios von Warner Bros. Discovery wird «Barbie Dreamhouse Challenge» ein einzigartiges, visuell atemberaubendes Ergebnis für Millionen von Fans liefern, die sehen wollen, wie ihre HGTV-Lieblingsstars eine geschätzte Ikone aus ihrer Kindheit zum Leben erwecken", sagte Loren Ruch, Head of Content bei HGTV.