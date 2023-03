Saffron Hocking geht zu «Devils Hour»

England

Die «Top Boy»-Schauspielerin macht bei der Amazon-Serie mit.

Das Prime-Video-Dramahat den «Top Boy»-Star Saffron Hocking für die zweite Staffel verpflichtet. Die britische Schauspielerin übernimmt in dem von Hartswood Films produzierten Drama die Rolle von Sam Boyd, einer Detective Sergeant, die in einem früheren Leben unter DI Lucy Chambers (gespielt von Jessica Raine) gearbeitet hat.«The Devil's Hour» wurde von Tom Moran entwickelt und wird von «Sherlock»-Produzent Steven Moffat produziert. Der sechsteilige Thriller wurde im Oktober erstmals auf Prime Video ausgestrahlt. Staffel zwei befindet sich derzeit in Produktion.Die Serie folgt Lucy, einer an Schlaflosigkeit leidenden Sozialarbeiterin, die auf unerklärliche Weise mit einer Reihe brutaler Morde in ihrer Nachbarschaft in Verbindung gebracht wird und in die Suche nach einem Serienmörder hineingezogen wird. In der Serie spielt Peter Capaldi die Rolle des Gideon Shepherd, eines mysteriösen Kriminellen mit einer einzigartigen Beziehung zur Zeit.