Taylor Tomlinson unterschreibt Netflix-Vertrag

US-Fernsehen

Die Komikerin wird zwei weitere Comedy-Specials beim Streamingdienst veröffentlichen.

Die Komikerin Taylor Tomlinson hat einen Vertrag mit Netflix für ihre nächsten beiden Stand-up-Specials abgeschlossen, die auf dem Streamer Premiere feiern werden. Tomlinson ist derzeit auf Tournee für ihre neueste Show, die noch in diesem Jahr in Washington, D.C., aufgezeichnet wird und 2024 Premiere haben soll.Dies wird Tomlinsons drittes und viertes Special für Netflix sein. Ihr einstündiges Stand-up-Debüt «Quarter-Life Crisis» feierte 2020 Premiere auf der Plattform, gefolgt von «Look at You» im Jahr 2022. "Das ist ein Maß an Sicherheit, das man in diesem Geschäft nicht sehr oft bekommt", sagte Tomlinson dem US-Branchendienst ‚Variety‘. "Es ist eine riesige Last von deinen Schultern... Ich fühle mich unglaublich dankbar und glücklich."Tomlinson merkte an, dass ihr nächstes Special am Ende der aktuellen Tournee (derzeit „Have It All Tour" genannt) gedreht werden soll, also genau dann, wenn sie 30 Jahre alt wird. Ein großer Teil ihres Materials wird sich mit der Frage befassen, wie es ist, an einem Scheideweg des Lebens zu stehen, an dem ein Teil des Lebens Erfolg hat, ein anderer aber nicht.