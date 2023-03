59. Grimme-Preis: Die Gewinner

Hintergrund

Im Bereich Unterhaltung gewinnen den prestigeträchtigen Preis Jan Böhmermann und Tim Mälzer. Auch zwei Netflix-Produktionen dürfen sich über eine Auszeichnung freuen. Fiktion und Information & Kultur wird von den öffentlich-rechtlichen Sendern dominiert.

Nachdem im Januar die Nominierungen für den 59. Grimme-Preis bekannt gegeben wurden, verkündeten die Jurys am Dienstag, wer mit einer Auszeichnung bei der Preisverleihung am 21. April im Marler Theater bedacht wird. 16 Preise sowie drei Sonder-Preise werden vergeben. Als strahlender Gewinner darf sich VOX und Tim Mälzer sehen, die gleich zwei Grimme-Preis erhalten. Die Sendungist mit dem Preis in der Kategorie Unterhaltung sowie mit dem Publikumspreis der Marler Gruppe bedacht worden. Weitere Preise in Wettbewerb der Unterhaltung gingen an Jan Böhmermannssowie die Netflix-Sendung, die mit dem Grimme-Preis Spezial für die Ensembleleistung bedacht wurde. Die Produktion von ITV Studios Germany war ursprünglich im regulären Wettbewerb nominiert gewesen, während „«Joko & Klaas 15 Minuten Live»: Aufmerksamkeit für #IranRevolution“ als einzige in der Unterhaltung Spezial nominiert war.Über die Auszeichnung für die Besondere Journalistische Leistung darf sich die Redaktion des Politmagazinsfreuen, das von der Jury „für die kontinuierlichen investigativen Recherchen zu Randthemen des Rechtsradikalismus“ gewürdigt wird. Die Jury der Kategorie Information & Kultur zeichnet zudem weitere vier Produktionen aus. Der Dokumentarfilmverfolgt die Debatte um Kernenergie, die seit der Energiekrise infolge des Krieges in der Ukraine erneut in den Fokus rückt. Bilder teils ungeheurer Zerstörung der ukrainischen Kleinstadt Butscha zeigt die Dokumentation. Zwei weitere ausgezeichnete Produktionen befassen sich mit Widerstand:begleitet eine kurdische Frau im autonomen Rojava, während der Dokumentarfilmdie Familie des Bürgerrechtlers Romani Rose und ihren Kampf gegen die Diskriminierung von Sinti und Roma portraitiert.Im Wettbewerb Fiktion dominiert ebenfalls das öffentlich-rechtliche Fernsehen, allen voran das ZDF, das insgesamt auf sieben Auszeichnungen blicken kann. In der Fiktion erhielt man Preise für den hochdekorierten Filmsowieund. Außerdem geht der Grimme-Preis Spezial an Caroline Link für die „herausragende Leistung, das Seelenleben von Kindern inals handlungs- und spannungstragendes Erkenntniselement im Buch herauszuarbeiten und in der Regie mit den Kindern gemeinsam zu inszenieren“, so die Jury. Als einzige Nicht-ZDF-Produktion wurde die Netflix-Serieprämiert.Maren Kroymann erhält in diesem Jahr die Besondere Ehrung des Deutschen Volkshochschul-Verbandes (DVV). „Maren Kroymann ist eine wahre Pionierin der deutschen Fernsehgeschichte“, so Annegret Kramp-Karrenbauer, Präsidentin des Deutschen Volkshochschul-Verbandes. „Als erste Frau bekam sie eine eigene Satiresendung in der ARD. Diese Bühne hat sie genutzt, um zu zeigen, dass Frauen im Fernsehen nicht nur Beiwerk sind, dass ihnen neben einer eigenen Stimme auch eine eigene Haltung zusteht. Mit dieser Botschaft, die ihr Wirken bis heute prägt, ist Maren Kroymann nicht nur eine Vorreiterin, sondern auch ein Vorbild für zukünftige Generationen von Medienmacherinnen“, so Kramp-Karrenbauer weiter.„Wir blicken auf ein Jahr zurück, welches von Ereignissen geprägt ist, die den Menschen und der Gesellschaft viel abverlangen. Und wann diese multiplen Krisen bewältigt sein werden, ist heute noch nicht mal abzusehen“, so Grimme-Direktorin Dr. Frauke Gerlach. Gleichzeitig wüssten wir aber, dass wir in einer robusten und liberalen Demokratie mit freien Medien und kultureller Vielfalt leben. „Eine feste Größe ist dabei das Grimme-Institut, das seit fünf Jahrzehnten Impulse und Maßstäbe setzt, wenn es um die Qualität von Medien geht, egal auf welcher Plattform Inhalte verbreitet werden“, so Gerlach weiter, mit dem Grimme-Preis als „Kernbestandteil“ und noch längerer Tradition. Für das Hier und Jetzt freue sie sich, „mit unseren Auszeichnungen ein breites Spektrum an qualitativ hochwertigen Produktionen auszuzeichnen, die unser komplexes Heute auf so vorbildliche Art und Weise bearbeiten.“„Die Preisträger*innen der vier Kategorien sowie der Sonderpreise demonstrieren die Widerstandsfähigkeit, Vielfalt und Innovationskraft des deutschen Fernsehens. Insgesamt bilden die Auszeichnungen eine große Themenvielfalt ab, sie informieren uns, regen uns zum Denken und Handeln an“, so Grimme-Direktorin Gerlach. Aber sie stehen auch noch für mehr: „Die vorbildlichen Produktionen zeigen beispielhaft, worum es bei der aktuellen Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gehen muss“, so Gerlach. Die strukturelle Neuordnung des Systems sei kein Selbstzweck: „Vielmehr geht es um die Zukunftsfähigkeit und Akzeptanz des demokratiesichernden Auftrags des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. 