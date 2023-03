«Köln 50667»-Relaunch mit keinen Quoten-Auswirkungen

Quotennews

In der Primetime waren Carmen und Robert Geiss mitsamt Nachwuchs stark unterwegs.

Seit Jahresbeginn brachte es die tägliche Vorabend-Soapbei RTLZWEI auf einen durchschnittlichen Marktanteil von gerade mal 2,8 Prozent. Die Gesamtreichweite lag bei 0,21 Millionen Zuschauern, die ihren Weg um kurz nach 18:00 Uhr zum Grünwalder Sender fanden. Lang vorbei sind die Hochzeiten mit zeitweise mehr als zehn Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Obwohl die Abrufzahlen auf den einschlägigen Streamingdiensten und in den Sozialen Medien weiter hervorragend sind, setzten die Verantwortlichen auf einen Neuanfang.Am gestrigen Montag war es soweit und das Geschehen verlagerte sich aus der Kölner Altstadt nach Mühlheim in ein Mehrfamilienhaus. Der Neustart machte nicht neugierig, denn die Reichweite sank im Vergleich zur Vorwoche von 0,21 auf 0,19 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Während an den vergangenen fünf Sendetagen im Schnitt 0,07 Millionen Umworbene gemessen wurden, schalteten diesmal ebenfalls 0,07 Millionen Jüngere ein. Auf dem Gesamtmarkt reichte es für einen Marktanteil von schwachen 1,0 Prozent, beim werberelevanten Publikum wies die AGF ebenfalls schlechte 2,3 Prozent aus.Dementsprechend war auch fürkein Aufschwung möglich. Die Reality-Soap unterhielt ab 19:00 Uhr 0,32 Millionen Zuschauer, darunter 0,17 Millionen Jüngere. Die Marktanteile lagen wie am Freitag bei 1,3 respektive 3,5 Prozent. In der Primetime durften einmal mehrran. Die Millionärsfamilie sorgte erneut für starke Werte und übertrafen sogar den Staffelbestwert der Vorwoche. Zunächst schalteten zwar nur 0,72 Millionen ein, doch ab 21:15 Uhr stieg die Reichweite auf 0,88 Millionen. Dies hatte Marktanteile von soliden 2,6 und tollen 3,5 Prozent zur Folge. In der Zielgruppe bescherten 0,31 und 0,41 Millionen junge Zuschauer RTLZWEI Marktanteile von 5,2 und 7,2 Prozent. Im Anschluss wurde der Ablegerwiederholt. Es blieben 0,58 Millionen dran, sodass sich der Geiss-Nachwuchs über sehr gute 5,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe freuen durfte.