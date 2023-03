«Backspot»: Evan Rachel Wood ist dabei

US-Fernsehen

Das Projekt wird von Elliot Page produziert.

Die Emmy-, SAG- und Golden-Globe-nominierte Schauspielerin Evan Rachel Wood («Westworld») hat sich der Besetzung von D.W. Watersons Regiedebütangeschlossen. Der von Elliot Page produzierte Film mit Devery Jacobs und Kudakwashe Rutendo in den Hauptrollen ist nach wochenlangen Dreharbeiten im Raum Toronto fertiggestellt. Wood spielt die Hauptrolle der professionellen Cheerleader-Trainerin Eileen McNamara, der Cheftrainerin des Hochleistungsteams der Thunderhawks, die Riley (Jacobs) und Amanda (Rutendo) aus dem mittleren Cheerleader-Team holt, um Teil ihrer Gruppe wettbewerbsintensiver Sportler zu werden.Matthew Jordan Smith, J.C.Davidson und Katisha Shaw fungieren neben Page als ausführende Produzenten. Produziert wird der Film von Alona Metzer, Waterson, Kawennáhere Devery Jacobs und Martin Katz.«Backspot» wird in Kanada von levelFILM vertrieben und anschließend auf Crave gestreamt, gefolgt von CBC und CBC Gem. Der Film wird in Zusammenarbeit mit Telefilm Canada, Ontario Creates, CBC Films und Shaw Rocket Fund produziert.