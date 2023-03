RTL+ und Warner TV Serie zeigen «Zwei Seiten des Abgrunds» zeitgleich zum US-Start

TV-News

Anfang Mai feiert die Thriller-Serie auch bei HBO Max ihre Premiere. VOX soll die sechs Episoden wenig später ins Free-TV holen.

HBO Max wird die sechsteilige Miniserie, die aus einer Kooperation mit Warner Bros. Discovery (damals noch WarnerMedia) und RTL Deutschland hervorgeht ( Quotenmeter berichtete ), am 8. Mai veröffentlichen und jede Woche zwei Folgen ausstrahlen. In Deutschland feiert die Serie, die hierzulande unter dem Titelausgespielt wird, ebenfalls am 8. Mai ihre Premiere. Währen der Pay-TV-Sender Warner TV Serie ebenfalls immer montags zwei Folgen zeigt, steht die komplette Reihe als Box-Set am Premierentag beim Streamingdienst RTL+ auf Abruf bereit. Die Serie wird als „psychologisch komplexes Verwirrspiel“ beschrieben, bei dem die Grenzen von Schuld und Unschuld, Tätern und Opfern, Recht und Gerechtigkeit beständig verwischen.Bei einem Polizeieinsatz in einem Baumarkt in Wuppertal sieht die Polizeibeamtin Luise Berg (Anne Ratte-Polle) plötzlich ihn: Dennis Opitz (Anton Dreger). Der Mann, der für den Mord an ihrer damals 17-jährigen Tochter Merle (Josephine Thiesen) verurteilt wurde, ist jetzt frühzeitig aus der Haft entlassen. Dabei hätte sie ihn fast nicht erkannt. Denn aus dem vormals stark übergewichtigen, wortkargen Außenseiter ist in der Zwischenzeit ein attraktiver und selbstbewusster junger Mann geworden. Er hat die Zeit im Gefängnis offenbar dazu genutzt, seine Vergangenheit aufzuarbeiten und gilt als resozialisiert. Aber daran gibt es bald Zweifel. Als weitere Morde geschehen, recherchiert Luise in Dennis‘ dunkler Vergangenheit und findet heraus, dass der scheinbar geläuterte junge Mann auf einem Rachefeldzug ist. Doch niemand glaubt Luise. Auch dann nicht, als sie selbst und vor allem ihre jüngste Tochter Josi (Lea van Acken) in den Fokus von Dennis' perfiden Plan geraten.In weiteren Rollen sind unter anderem Renato Schuch, Dirk Martens, Ann-Kathrin Kramer, Senita Huskić, Claudia Eisinger sowie Maximilian Brauer zu sehen. Produziert wurde die «Zwei Seiten des Abgrunds» von Warner Bros. ITVP Deutschland. Creatorin und Autorin ist Kristin Derfler, die auch als Creative Producerin fungierte, Regie führte Anno Saul. Seitens Warner Bros. ITVP waren Bernd von Fehrn und Verena Monssen als Executive Producer an Bord, während Roxana Richters als Producerin tätig war. Nico Grein fungierte als Executive Producer für RTL Deutschland unter der Leitung von Hauke Bartel, Head of Fiction. Anke Greifeneder und Hannes Heyelmann waren als Executive Producer seitens Warner TV Serie dabei.Im Mai soll die Serie auch für Free-TV-Zuschauer zugänglich gemacht werden. VOX plant zeitnah eine Ausstrahlung, ein Sendetermin ist aber noch nicht bekannt.