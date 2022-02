«Zwei Seiten des Abgrunds»: RTL und WarnerMedia kooperieren für Miniserie

TV-News

Die Streaming- sowie die Free-TV-Rechte liegen bei RTL Deutschland, Warner TV Serie wird die sechs geplanten Episoden im Pay-TV zeigen. HBO Max darf die Serie international verwerten.

Wie die beiden Unternehmen WarnerMedia und RTL Deutschland am Montag bestätigten, hat man zusammengeschlossen und lässt seit Ende Januar von Warner Bros. ITVP Deutschland die sechsteilige Miniserie(«Two Sides of the Abyss») produzieren. Die Serie ist führt die beiden Unternehmen erstmals als gemeinsame Auftraggeber zusammen, heißt es in einer Mitteilung. Im Streamingbereich liegen die Verwertungsrechte bei RTL Deutschland, das Kölner Unternehmen wird die Serie auch im Free-TV ausstrahlen. Warner TV Serie zeigt die Produktion zuvor im Pay-TV. International ist HBO Max , die Streaming-Plattform von WarnerMedia, für die Ausspielung zuständig. Die Serie soll als Max Original in weiteren 61 Märkten in den USA, Lateinamerika und Europa launchen.In «Zwei Seiten des Abgrunds» steuert die Wuppertaler Polizistin Luise Berg (Anne Ratte-Polle) auf eine unausweichliche Katastrophe zu, nachdem der Mörder ihrer Tochter frühzeitig aus dem Gefängnis entlassen wird. Ein psychologisch vielschichtiges Verwirrspiel beginnt, bei dem die Grenzen von Schuld und Unschuld, Tätern und Opfern, von Recht und Gerechtigkeit konstant verwischen. RTL beschreibt die sechsteilige Reihe, deren Dreharbeiten noch bis Ostern in Köln, Belgien und vor allem in Wuppertal andauern, als „eine hochspannende Geschichte von Kontrollverlust und darüber, was dieser mit Menschen, deren Beziehungen und Lebensumständen macht“.Creatorin und Autorin ist Kristin Derfler («Brüder», «Dein Leben gehört mir»), die auch als Creative Producerin fungiert, Regie führt Anno Saul («Charité», «Die Welt steht still»). Als Produzenten agieren Verena Monssen und Bernd von Fehrn. Executive Producer sind Nico Grein (RTL+) unter der Leitung von Hauke Bartel (Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland) sowie für Warner TV Serie Hannes Heyelmann und Anke Greifeneder, die auch die Redaktionsleitung innehat. Producerin ist Roxana Richters, die Produktionsleitung liegt bei Peter Faber, die Herstellungsleitung bei Warner Bros. ITVP verantworten Simone Reucher und Silke Satin.„Wir freuen uns sehr, bei «Zwei Seiten des Abgrunds» erstmals gemeinsam mit RTL und dem Kölner Team der Warner Bros. ITVP zusammenzuarbeiten. Die Story von Kristin Derfler hat mich sofort in den Bann gezogen: schonungslos und atmosphärisch dicht erzählt mit Figuren, die einen nicht loslassen, die fernab von Schwarz und Weiß das Thema Schuld ausloten und dabei auch moralische Tabus brechen. Mit Anno Saul haben wir einen herausragenden Regisseur gefunden, der all diese schicksalhaften Verbindungen als unvorhersehbaren Thriller inszenieren wird“, verspricht Anke Greifeneder, Vice President Original Production bei WarnerMedia.Hauke Bartel fügt hinzu: „Wir wollen auf unserem Streamingdienst RTL+ und den linearen Sendern von RTL Deutschland die stärksten fiktionalen Geschichten mit den größten Talenten anbieten. «Zwei Seiten des Abgrunds» ist so eine Geschichte, die wir erstmals mit WarnerMedia umsetzen werden. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit diesem tollen Kreativpartner und darauf, die intensive und packende Thriller-Serie von Kristin Derfler und Anno Saul gemeinsam einem breiten Publikum zugänglich zu machen."