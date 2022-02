«Echt jetzt?!» verabschiedet sich mit einem neuen Reichweitenrekord

Wochenquotencheck

In der vorerst letzten Woche ging es zumindest etwas aufwärts für die sonst nicht allzu gefragte Show am RTL-Nachmittag.



Als die sogenannte Comedy-Info-Verbrauchershowstartete, warf Quotenmeter bereits nach der ersten Woche einen Blick auf die Quoten. Mitte November wurde deutlich, dass der Auftakt alles andere als erfolgreich lief. In der ersten Woche fanden 0,31 bis 0,48 Millionen Fernsehende auf den Sender. In der Zielgruppe wurden mit einer erfreulichen Ausnahme beinahe durchgängig magere Quoten von 3,3 bis 6,1 Prozent eingefahren. Ab dem kommenden Montag wird miteine neue Heimwerkershow das Programm ablösen. Doch wie sah es in der nun letzten Woche für das Format aus, welches die verschiedensten Absurditäten in Deutschland auseinandernimmt?Vergangenen Montag fanden 0,45 Millionen Fernsehende auf den Sender, was ein recht ähnliches Niveau im Vergleich zu den vergangenen Wochen darstellte. Auch der Marktanteil von schwachen 4,0 Prozent lag auf dem Level, auf welchem sich das Format inzwischen eingependelt hat. Zudem waren 0,14 Millionen Jüngere mit von der Partie. In der Zielgruppe standen folglich maue 6,9 Prozent Marktanteil auf dem Papier.Einen Tag später gelang eine leichte Steigerung auf 0,48 Millionen Zuschauer. Dennoch verkleinerte sich die Quote auf 3,8 Prozent. Die 0,15 Millionen Umworbenen hielten den Marktanteil weiterhin konstant bei 6,9 Prozent. Am Mittwoch machte die Reichweite plötzlich einen deutlichen Sprung auf 0,67 Millionen Menschen. Nie zuvor hatten so viele Fernsehende für eine Ausgabe des Programms eingeschalten. Folglich war auch die Sehbeteiligung von akzeptablen 6,0 Prozent so hoch wie nie zuvor. Dieser Anstieg ließ sich auch in der Zielgruppe beobachten. Hier sicherten sich 0,20 Millionen 14- bis 49-Jährige einen annehmbaren Marktanteil von 9,4 Prozent.Dieses zufriedenstellende Niveau ließ sich jedoch schon am darauffolgenden Tag nicht mehr halten, so dass 0,42 Millionen Fernsehende den Wochentiefstwert darstellten. Somit fiel auch der Marktanteil auf miese 3,5 Prozent zurück. Parallel dazu sank die Quote bei den 0,12 Millionen Werberelevanten auf niedrige 6,0 Prozent. Am Freitag ging es zum Wochenabschluss noch einmal leicht aufwärts, so dass 0,50 Millionen Neugierige für magere 4,2 Prozent Marktanteil sorgten. Die 0,17 Millionen Jüngeren kletterten nach oben auf eine mäßige Sehbeteiligung von 7,6 Prozent.Auf dem Gesamtmarkt hatte das Programm an diesem Mittwoch mit Abstand den besten Wert eingefahren. Auch die restlichen Tage liegen leicht über dem Niveau der Vorwochen, so dass die letzte Ausstrahlungswoche der Comedyshow sicher zu einer der besten gehört, was sich auch in der Zielgruppe bemerkbar machte. Trotzdem waren die Werte alles andere als zufriedenstellend und weit vom Senderschnitt entfernt. RTL hofft nun sicherlich darauf, dass das neue Heimwerkformat ab der kommenden Woche auf dem 15-Uhr-Sendeplatz mehr Zusehende überzeugen wird.