Nickelodeon startet «Slime Cup»-Golfturnier

US-Fernsehen

Der Sender, der zu ViacomCBS gehört, möchte junge Menschen für weiteren Profisport begeistern.

Das Unternehmen ViacomCBS unternimmt einen weiteren Versuch, Sportrechte für junge Menschen attraktiver zu machen. Nachdem man bereits zwei Wild Card-Spiele der NFL im Programm hatte, will man sich nun auf den Golfsport konzentrieren. "Wir erfinden unser eigenes Golfspiel", sagt Brian Robbins, Präsident und CEO von Paramount Pictures und Nickelodeon, in einem Interview. "Es ist definitiv anders."Nickelodeon plant die Ausstrahlung eines neuen einstündigen Specials,, in dem vier Dreierteams auf einem "Nick-ifizierten" Golfplatz mit einzigartigen Abschlagplätzen, physischen Herausforderungen und weitläufigen Fairways gegeneinander antreten. Jedes Team besteht aus einem Profi-Golfer, einem Prominenten und einem Nickelodeon-Star. "Bei dieser Staffel geht es darum, eine lustige, unterhaltsame Golfshow zu machen", sagt Robbins. "Ich denke, sie wissen, dass viele Väter Golf spielen, und es wird wirklich Spaß machen, dies mit Ihren Kindern zu sehen."Zu den bestätigten Teilnehmern gehören: hochrangige Profigolfer wie Jon Rahm, Collin Morikawa, Justin Thomas und Lexi Thompson, die NFL-Superstars Saquon Barkley und Justin Herbert, Terry Crews und die Nick-Stars Isaiah Crews, Kate Godfrey, Jaidyn Triplett und Tyler Wladis. Gabrielle Nevaeh Green von Nickelodeon, die bereits die Wild-Card-Übertragungen des Senders kommentiert hat, wird dies auch beim «Slime Cup» tun. Weitere Teilnehmer könnten zu einem späteren Zeitpunkt benannt werden.