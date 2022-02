Marvel-Universe: Doctor Strange

Marvel

Neu bei Quotenmeter: Ab sofort stellt die Redaktion die Figuren der erfolgreichen Marvel-Welt vor. Den Auftakt macht ein Charakter, der erstmals 1963 auftrat.

Das Leben Dr. Stephen Vincent Strange - besser bekannt als "Doctor Strange" - war bereits früh von Tragik gezeichnet. Seine kleine Schwester Donna verstarb früh. Durch diesen Verlust beschloss er, in seinem Leben Menschen retten zu wollen. Dieses Ziel erreichte er auch: Er wurde zu einem erfolgreichen Neurochirurgen im Metro-General Hospital in New York City. Trotz seines äußerst egozentrischen Charakters galt er aufgrund seiner brillanten Fähigkeiten als Koryphäe in seinem Gebiet.Durch einen schweren Autounfall wurden die Nerven seiner Hände schwer verletzt. Hierdurch war es ihm fortan nicht mehr möglich, weiter als Chirurg zu arbeiten. Für Dr. Strange war dieser Beruf jedoch von größter Bedeutung, weswegen er sich alsbald das Ziel setzte, seine Hände wieder heilen zu wollen. Im Zuge dieses Vorhabens erlernte Strange Magie und wurde schließlich zum Beschützer der Erde vor etwaigen interdimensionalen Bedrohungen.Dr. Strange gilt gemeinhin als ein Genie. Seine außergewöhnliche Intelligenz ist gerade zu Beginn seines Lebens in der Medizin zu erkennen. Im Laufe der Zeit stellt er jedoch unter Beweis, dass er diese auch bei anderen Thematiken anwenden kann. Eng verbunden mit seiner Intelligenz ist sein fotografisches Gedächtnis. Dieses ermöglicht ihm, Erinnerungen und Gelerntes wie Bilder vor seinem inneren Auge abrufen zu können. Hierdurch gelingt es ihm, schnell viel Wissen zu lernen.Zu seiner Ausrüstung gehört zentral sein Umhang der Levitation. Durch diesen ist es ihm möglich, in der Luft zu schweben. Abseits komfortabler Reisen ermöglicht dieser so auch schnelles Ausweichen im Kampf. Ebenfalls trägt er stets das Auge von Agamotto bei sich. Bei diesem handelt es sich um einen mystischen Gegenstand, welcher unter anderem die Zeitmanipulation ermöglicht, da er den mächtigen Zeitstein enthält. Schließlich besitzt Strange ebenfalls den Sling Ring. Hierbei handelt es sich abermals um ein mystisches Objekt. Dieses ermöglicht ihm das Eröffnen von Portalen.Die Fähigkeiten von Dr. Strange sind von zwei Aspekten geprägt. Einerseits ist es ihm möglich, Magie zu verwenden. Hierdurch ist Strange in der Lage, einen Duplizierungszauber zu beschwören und so beispielsweise von sich selbst etliche Kopien herstellen zu können. Durch seine Fähigkeit, Eldritch Magie zu formen, kann er - mit der Hilfe von Erd- und Wasserzauber - die Elemente beherrschen. Neben Schutz- und Bindungszaubern ist er zudem in der Lage, verschiedene Objekte zu verwandeln. Neben der Magie besitzt er, wie erwähnt, durch das Auge von Agamotto den Zeitstein. Hierdurch kann er die Zeit stoppen oder verlangsamen, durch die Zeit reisen, in die Zukunft sehen und sogar mächtige Zeitschleifen erzeugen.