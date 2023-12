Marvel

Die als „The Vamp“ bekannte Figur gehörte zum Captain-America-Universum.

Denise Baranger, besser bekannt als "The Vamp", hinterließ eine markante Spur im Marvel-Universum von 1977 bis 1986 als integraler Bestandteil des Captain America-Universums. Als Superschurkin war sie Mitglied der kriminellen Vereinigung "Corporation". In einer faszinierenden Verbindung mit dem führenden Mitglied Senator Stivak befand sich ihr kriminelles Schicksal buchstäblich in seinen Händen, da er mittels einer Fernsteuerung die Superkräfte seiner Untergebenen kontrollieren konnte.Durch genetische Manipulationen seitens der Wissenschaftler der Corporation wurde Baranger in die Lage versetzt, sich in "The Vamp" zu verwandeln – ein gefürchtetes Wesen, das nur durch die besagte Fernbedienung aktiviert werden konnte. Im Alltag war Denise Baranger ein gewöhnlicher Mensch ohne übernatürliche Fähigkeiten. Doch durch einen Knopfdruck verwandelte sie sich in ein beinahe unmenschliches Wesen mit eigenartigen Merkmalen, einem überproportionalen Kopf und paranormalen Kräften.The Vamp agierte als Doppelagentin für die Corporation, ähnlich wie Blue Streak. Beide wurden auf undurchsichtige Weise in die feindliche Organisation S.H.I.E.L.D. eingeschleust. Deren erstaunliche Verwandlungsfähigkeiten blieben bei S.H.I.E.L.D. unbemerkt. Baranger erhielt stattdessen den "Absorbo-Belt", einen Gürtel, der es ihr ermöglichte, die physische Stärke und athletischen Fähigkeiten einer Person in ihrer Nähe zu verdoppeln.Ihre Anwendung war jedoch zeitlich begrenzt und funktionierte nicht gegen Superheldenkräfte oder nicht-physische Fähigkeiten. Selbst die Kräfte des Hulks konnten nicht dupliziert werden. S.H.I.E.L.D. beabsichtigte ursprünglich, sie unter dem Namen "Femme Force" zu führen, einen Namen, den The Vamp jedoch entschieden ablehnte.Im Laufe der Handlung sah sich The Vamp gezwungen, mehrere Angriffe auf Captain America auszuführen, im Auftrag der Corporation. Diese Anschläge erwiesen sich jedoch als erfolglos, und Baranger blieb in ihrer Animus-Gestalt unerkannt. Captain America entwickelte jedoch Skepsis und vermutete, dass sich ein Mitglied der Corporation unter seinen Verbündeten befand. In einer Konfrontation mit der Gruppe outete sich Blue Streak, doch ein dramatisches Eingreifen von Captain America verhinderte weitere Eskalationen.Der weitere Verlauf von The Vamps Geschichte ist nicht eindeutig nachvollziehbar. Sie verlor das Recht auf den Absorbo-Belt und schloss sich Gary Gilbert an. Gemeinsam besuchten sie ein Treffen von Kriminellen in der "Bar With No Name" in Ohio, um einen gemeinsamen Plan gegen die kriminellen-feindliche Organisation Scourge zu schmieden. Jedoch wurde die Umsetzung dieses Plans durch das unerwartete Erscheinen der Mitglieder von Scourge verhindert, was zu einem tragischen Ende führte, bei dem viele Schurken, einschließlich The Vamp, ihr Leben ließen.Obwohl ihre Identität später durch ein Klonexperiment wiederbelebt wurde, konnte sie sich nicht halten. "The Vamp" bleibt eine faszinierende Figur im Marvel-Universum, deren Schicksal von Intrigen, Verwandlungen und tragischen Wendungen geprägt ist.