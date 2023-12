Der Audio-Jahresrückblick

Quotenmeter.FM

In den vergangenen zwölf Monaten waren bei den privaten Fernsehsendern vor allem Reality-Shows gefragt.

Das Jahr 2023 ist auf der Zielgeraden, das Weihnachtsfest ist vorüber. Der Quotenmeter-Podcast blickt auf die vergangenen 51 Wochen des Jahres zurück. Bereits im Januar 2023 stellte das Medienmagazin Quotenmeter die These in den Raum, dass die zahlreichen Neuauflagen von diversen Shows maximal drei Staffeln überleben werden.Einige Formate wurden bereits zu den Akten gelegt: «Die 100.00 Mark Show» ist genauso wie «Geh aufs Ganze» und «Der Prei ist heiß» beendet. Thomas Gottschalk hat nach drei Jahren in Folge auch wieder sein Abschied bei «Wetten, dass..?» angekündigt. Nur «Glücksrad» wird im kommenden Jahr mit neuen Folgen zurückkehren.Auch Reality-Shows waren 2023 gefragt: Das Jahr startete mit «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus» und ging mit zahlreichen Shows von Streamingdiensten wie RTL+ und Paramount+ weiter. Im Sommer stand «Beauty & The Nerd» auf dem Programm, der Herbst wurde mit «Promi Big Brother» gefüllt. Kann die Dosis an Reality-Shows noch gesteigert werden?