Südkoreanische Serie «Summer Strike» kommt

Ursprünglich wollte RTL Passion die Serie noch in 2023 zeigen, nun erscheint sie zunächst bei RTL+.

Beim Streamingdienst Netflix steht die südkoreanische Drama-Serieseit Februar 2023 auf Abruf bereit. Auch RTL Passion wollte das K-Drama ausstrahlen, und hatte die Sendung im Sommer für den weiteren Verlauf des Jahres angekündigt. Daraus wurde beim Bezahlsender bislang aber noch nichts. Nun hat man in Köln einen neuen Termin gefunden – bei RTL+.Dort startet die zwölfteilige Reihe am Samstag, 20. Januar 2023, und soll zeitgleich auch bei RTL Passion ausgestrahlt werden. Der Pay-TV-Sender zeigt immer samstags um 21:05 Uhr eine Folge. Hinter der Serie, die auf dem Roman “I Don't Feel Like Doing Anything” von Joo Young-hyun basiert, stehen Hong Moon-pyo und Lee Yoon-jung, die gemeinsam das Drehbuch schrieben und mit Regie führten. GTist war das Studio. Die Premiere im südkoreanischen Fernsehen erfolgte im November 2022 bei ENA.«Summer Strike» dreht sich um Lee Yeo-reum, verkörpert von Kim Seol-hyun, die des Großstadtlebens überdrüssig ist und an einen abgelegenen Ort reist. Hier trifft die Aussteigerin auf den Bibliothekar Ahn Dae-beom, gespielt von Yim Si-wan, der ebenfalls eine Alternative im Leben sucht.