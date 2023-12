Starker Start für «Deutschland bei Nacht»

Quotennews

Die zwei neuen Geschichten konnten bei RTLZWEI überzeugen.

Der Fernsehsender RTLZWEI teste am Donnerstagabend ein neues Programm in der Primetime.hieß die Sendung, die Menschen bei Nachtschichten begleitete. Im Mittelpunkt standen ein paar Auserkorene der etwa zwölf Prozent der Deutschen, die regelmäßig auch nachts arbeiten müssen.Die Premieren-Folge, die bis 22.15 Uhr andauerte, begleitete unter anderem eine junge Tierärztin Elisa Gurrek in Hannover, die sich nachts um Vierbeiner kümmerte. Auch der Oberkommissar Michael W. und seine Kollegen von der Bundespolizei sind oft nachts im Einsatz, um am Bahnhof Berlin Zoologischer Garten zu beschützen. 0,57 Millionen Menschen sahen die Premiere, die auf einen Marktanteil von 2,2 Prozent kam. Bei den jungen Menschen fuhr die Sendung 0,27 Millionen ein, sodass ein Marktanteil von 5,1 Prozent generiert wurde.Die Produktion von Spiegel TV ging um 22.15 Uhr weiter. Auch weiterhin standen Menschen von der Polizei, von der Feuerwehr oder vom Rettungsdienst im Mittelpunkt. Die Reichweite ging zurück und belief sich nun auf 0,42 Prozent. Bei den jungen Menschen fuhr man 0,23 Millionen ein. Die Marktanteile wurden auf 2,6 Prozent bei allen beziffert und auf 6,1 Prozent bei den jungen Menschen.Die Episode „Der einzige Traum, den ich wirkliche brauche“ vonhatte 0,11 Millionen Zuschauer, die 18.05 Uhr-Folge fuhr 0,6 Prozent Marktanteil ein. Bei den Werberelevanten standen 0,05 Millionen auf der Uhr, der Marktanteil wurde auf mickrige 1,3 Prozent beziffert. Im Anschluss sahen 0,33 Millionen Menschen, das auf 1,4 Prozent bei allen sowie 4,0 Prozent bei den jungen Menschen holte.