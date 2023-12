«Silent Library»: RTL+ adaptiert japanische Spielshow

TV-News

In der Show muss jeweils ein Fünfer-Team schmerzhafte oder lustige Aufgaben bewältigen, darf dabei aber keinen Laut von sich geben.

Eigentlich ist Stille im Fernsehen keine gewünschte Kombination und wird, wenn behutsam und sehr bewusst eingesetzt. In der neuen RTL+-Spielshow ist das Leise-Sein aber Sinn der Sache. Der Kölner Streamingdienst adaptiert das japanische Format «Silent Library» und verpasst der Sendung den offiziellen Titel. Tresor TV hat acht Folgen hergestellt, die ab 18. Januar 2024 auf der Plattform erscheinen.Die Show findet dabei nicht in einem Fernsehstudio statt, sondern wie der Name schon sagt, in einer Bibliothek. Jeweils ein prominentes Fünfer-Team stellt sich dort schmerzhaften oder lustigen Aufgaben, wobei sie bei der Bewältigung keinen Laut von sich geben dürfen. Kein Gekicher, kein Schnauben, kein Schreien und kein Quieken – nur eisernes Schweigen, um den Dezibelmesser im Zaum zu halten und das Spiel zu gewinnen. Die Aufgaben sind schnell, lustig, fies und variieren von Folge zu Folge, die jeweils etwa 15 Minuten dauern. Einige Teams testen ihre Geschwindigkeit, Kraft oder Geschicklichkeit, während andere sich mit ekligen oder schmerzhaften Aufgaben herumschlagen müssen.Mit dabei ist unter anderem der Cast der RTL+-Serie «Wrong – unzensiert» um David Helmut und Lena Meckel, das Reality-TV-Team um Salvatore Vassallo, Cosimo Citiolo, Christina Dimitriou und Kate Merlan sowie die TikTok-Stars wie unter anderem Maria Ziffy, Rick Azas und Clemens Brock.