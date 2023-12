«Alaska  Eisige Freiheit» geht weiter

TV-News

Bei National Geographic laufen ab Ende Februar zwei neue Staffeln.

Ab Montag, 26. Februar 2024, setzt National Geographic die Seriemit den 20 neuen Folgen der Staffeln sechs und sieben fort. Das Leben am Polarkreis ist hart, vor allem im Winter, der Alaska fest im Griff hat. Deshalb muss die nächste Pioniergeneration die Spielregeln im hohen Norden gründlich verinnerlichen, denn in dieser lebensfeindlichen Umgebung kann jeder Fehler tödlich sein. Klar ist: Gute Vorbereitung ist das A und O. Schon während des Sommers beginnt ein knallhartes Rennen um Vorräte, um für die kalte Jahreszeit gewappnet zu sein. Denn in der Wildnis der „Last Frontier“ gibt es keine Supermärkte. Außerdem müssen sich die Bewohner auf Rekordschneemengen und zweistellige Minusgrade einstellen.In den neuen Folgen von «Alaska – Eisige Freiheit» folgt Johnny Rolfe einer mysteriösen Blutspur ins Ungewisse. Währenddessen müssen sich die Browns gegen ein Raubtier zur Wehr setzen, das ihre lebenswichtige Rinderherde bedroht. Auch die Familie Rowland hat alle Hände voll zu tun, um ihre Sicherheit zu gewährleisten.Bereits am 5. Februar 2024 stehtauf dem Programm. Auch dieser wird montags um 21:00 Uhr ausgestrahlt. Es war schon immer ein Traum von Alex Honnold, einen Gipfel in Grönland zu besteigen, den vor ihm noch niemand bestiegen hat. Jetzt nimmt er die 1.200 Meter hohe, majestätische Meeresklippe Ingmikortilaq ins Visier. Zusammen mit den Weltklasse-Bergsteigern Hazel Findlay und Mikey Schaefer will er sie erklimmen. Doch es geht um mehr. In der Serie zeigt Honnold, dass er nicht nur Extremsportler, sondern auch engagierter Umweltschützer ist. Er trifft sich mit Wissenschaftlern und Experten, um die dramatischen Auswirkungen der Erderwärmung auf Grönland besser zu verstehen und herauszufinden, was man dagegen tun kann.