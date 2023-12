«Davos 1917» baut ab

Quotennews

Der Jahresrückblick mit Dieter Nuhr hatte in diesem Jahr nicht mehr so viele Zuschauer wie vor zwölf Monaten.

Am Mittwoch startete Das Erste die Ausstrahlung des Sechsteilers, der in Zusammenarbeit mit dem SRF realisiert wurde. Die Koproduktion holte zunächst 3,65, 3,25 und 2,99 Millionen Fernsehzuschauer. Am Donnerstag wurde die Ausstrahlung zur besten Sendezeit fortgesetzt. Der vierte Teil „Frauen des Krieges“ erlangte 2,75 Millionen Zuschauer und sorgte für einen Marktanteil von 10,5 Prozent. Bei den jungen Menschen war das Format mit Dominque Devenport, Jeannette Hain und David Kross für 0,30 Millionen und 5,8 Prozent gut.Teil fünf, der um 21.00 Uhr startete, unterhielt 2,49 Millionen Fernsehzuschauer. Die Regiearbeit von Jan-Erick Mach, Anca Mirunda Lazarescu und Christian Theede verbuchte einen Marktanteil von 9,5 Prozent. Die Sendung sicherte sich 0,21 Millionen 14- bis 49-Jährige und sorgte für einen Marktanteil von 3,8 Prozent. Das Finale, das bis 22.30 Uhr andauerte, wollten sich 2,48 Millionen Menschen nicht entgehen lassen. Die Sendung brachte 10,5 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Erwachsenen standen 0,18 Millionen auf der Uhr, die Serie endete mit 3,5 Prozent Marktanteil.Zwischen 22.30 und 23.30 Uhr sendete Das Erste , der dieses Jahr 2,71 Millionen Menschen anlockte. Vor zwölf Monaten fuhr Das Erste 3,90 Millionen Zuschauer ein, allerdings ging der Komiker aus Berlin schon um 21.45 Uhr auf Sendung. Mit der späteren Sendezeit sicherte man sich 15,2 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen wurden 0,33 Millionen gemessen, die für 8,0 Prozent Marktanteil standen.Die von Ingo Zamperoni moderiertenbrachten 1,47 Millionen Zuschauer und sicherten sich 11,7 Prozent bei allen sowie 8,4 Prozent bei den jungen Menschen. Schließlich ging Florian Schroeder noch einmal auf Sendung, die Show ab 00.05 Uhr fuhr 0,55 Millionen Zuschauer ein und holte schlechte 6,2 Prozent. Es blieben 0,13 Millionen junge Menschen wach und sorgten für mäßige sechs Prozent Marktanteil.