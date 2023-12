RTL setzt Spar-Format «Die Superschnapper» fort

TV-News

Mitte Januar präsentieren Verbraucherexperte Ron Perduss und sein Team Spartipps für zu Hause und den Urlaub.

Der Kölner Privatsender RTL setzt auch im kommenden Jahr auf eines der dominierenden TV-Formate des ablaufenden Jahres: dem Publikum Spartipps an die Hand zu geben. Dafür kehren Verbraucherexperte Ron Perduss sowie Energieberaterin Ulrike Körber und Rechtsexpertin Nicole Mutschke in dem Formatauf die Bildschirme zurück. Am Donnerstag, 11. Januar 2024, geht es ab 22:40 Uhr um die besten Spartipps für den Urlaub.Das Trio begibt sich auf die Suche nach den größten Urlaubs-Schnäppchen und zeigt, wie auch Traumziele wahr werden können. Dabei geht es um die Fragen, wann und wo man buchen sollte und wie sich die stetigen Preissteigerungen umgehen lassen.Eine Woche später, 18. Januar, ab 22:35 Uhr geht es um die besten Spartipps für zu Hause. Perduss, Mutschke und Körber durchleuchten die schlimmsten Kostenfresser im Haushalt und geben Tipps, wie es günstiger geht: Wie lassen sich Energiekosten vermindern, worauf sollte man beim Wäsche waschen achten oder was bringen Solaranalgen wirklich?RTL testete «Die Superschnapper» im August, als es um die besten Spartipps im Supermarkt ging. Damals schalteten am späten Donnerstagabend rund eine Million Zuschauer ein, in der Zielgruppe kam die 90-minütige Sendung auf einen soliden Marktanteil von 9,9 Prozent.