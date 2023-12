DMAX setzt auf neue «Naked Survival»-Folgen

TV-News

In der kommenden Staffel werden die Allstars um ein hohes Preisgeld kämpfen.

Erst im Oktober 2023 startete der Fernsehsender DMAX die neunte Staffel von, ab dem 2. Februar 2024 sind weitere Geschichten geplant. Die All-Stars kämpfen um 100.000 Dollar und den Titel des letzten Überlebenden. Die Überlebens-Künstler werden in der gewaltigen Oribi-Schlucht in Südafrika auf die Probe gestellt, indem sie gegeneinander antreten und nach Nahrung, Wasser, Feuer und Unterkünften suchen müssen.Die 13. Staffel wurde im Jahr 2021 produziert und zwischen 1. August und 5. September bei TLC ausgestrahlt. An einem Flussufer in Mapungubwe, Südafrika, von Elefanten, Nilpferden und Löwen bedrängt, arbeiten Kelly Roske und der Armeeveteran Eric Jorgenson zusammen, um nicht zur Beute zu werden. Als er sich sein zuvor verwundetes Knie erneut verletzte, musste Eric an Tag vier aus medizinischer Sicht aufgeben.Außerdem: Die All-Star-Überlebenden Jake Nodar und Melissa Miller machen sich auf den Weg in den Blackwater-Sumpf in Florida, wo es von giftigen Schlangen, aggressiven Alligatoren und sintflutartigen Regenfällen wimmelt, die das Gebiet zu überfluten drohen. Als einer der Überlebenskünstler aufgrund von Nahrungs- und Schlafmangel desorientiert wird und sich vom Camp entfernt, werden die örtlichen Behörden zu einer umfassenden Suchaktion hinzugezogen.