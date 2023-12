Zehn neue «Dr. Pol»-Folgen

TV-News

Ab Mitte Februar strahlt NatGeo Wild den ersten Teil von Staffel 13 aus.

Ab Mittwoch, den 21. Februar 2024, dürfen sich die Pay-TV-Abonnenten von National Geographic Wild auf neue-Folgen freuen. Für die Zuschauer ist das bereits die 13. Staffel, der erste Part beinhaltet zehn Episoden. In den neuen Folgen geht es unter anderem um einen Vierbeiner, der ein Spielzeug verschluckt hat und nun schnellstmöglich operiert werden muss.Außerdem gehören zu den weiteren Patienten ein kleines Kätzchen mit massiven Sehproblemen, ein Pferd mit schwerem Asthma, ein Zwergspitz mit einer üblen Pilzinfektion sowie ein Pitbull mit einer schmerzhaften Wucherung. Auch der alljährliche landwirtschaftliche Jahrmarkt, bei dem Viehzüchter ihre Tiere in Bestform präsentieren müssen, hält Dr. Pol und Co. auf Trab. Denn während der Veranstaltung kommt es immer wieder zu Notfällen, so dass die Veterinäre praktisch rund um die Uhr in Alarmbereitschaft sein müssen.Schon am Mittwoch, den 7. Februar 2024, startet um 21.45 Uhr. Die sechsteilige Dokumentation zeigt einen der außergewöhnlichen Zufluchtsorte, der im US-Bundesstaat Louisiana liegt: Chimp Haven. In diesem 80 Hektar großen Schutzgebiet haben fast 300 Schimpansen ein Zuhause gefunden. Die meisten von ihnen fristeten zuvor ein trauriges Dasein in Gefangenschaft. Sie waren Versuchstiere in staatlichen Labors. Dank einer Gesetzesänderung in den USA, die endlich einen Schlussstrich unter Versuche mit Primaten zog, dürfen die Tiere hier ihren wohlverdienten Ruhestand verbringen.