«ranNBA» auch am Donnerstag

TV-News

Der Fernsehsender ProSieben Maxx überträgt erstmals auch ein Spiel am Vorabend.

Am Donnerstag, den 11. Januar 2024, treffen die Cleveland Cavaliers auf die Brooklyn Nets. Der zwölfte Spieltag wird bei ProSieben Maxx auch am Donnerstag übertragen. Die Sendung startet bereits 40 Minuten vor Anpfiff, also um 19.20 Uhr. Der Unterhaltungssender aus Unterföhring plant die Übertragung bis 22.20 Uhr ein. Noch ist unklar, wer die Partie kommentieren wird.Im Anschluss setzt der Fernsehsender auf eine neue Ausgabe. Die Wrestlingshow wird abwechselnd von Florian Hauser, Sebastian Hackl, Holger Böschen, Manu Thiele und Walandi Tsanti kommentiert. Die Show wird immer dienstags in den Vereinigten Staaten von Amerika aufgezeichnet und ausgestrahlt, ehe ProSieben Maxx sie zeigen kann.Der Fernsehsender ProSieben Maxx setzt bereits am Sonntag, den 7. Januar 2024, auf eine weitere Begegnung der NBA. Der Sender hat die Rechte, die Partie zwischen den Brooklyn Nets und den Portland Trail Blazers zu übertragen. Nach neun Spieltagen führen die Boston Celtics, die Milwaukee Bucks und die Philadelphia 76ers die Eastern-Conference an. Die Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder und Denver Nuggets führen bei der Western Conference.