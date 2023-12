Leitmayr und Batic suchen «Das Wunderkind»

TV-News

Knapp einem Jahr nach den Dreharbeiten steht ein neuer Münchner «Tatort» auf dem Programm.

Der Fernsehsender Das Erste strahlt am Sonntag, den 4. Februar 2024, um 20.15 Uhr den Münchenermit dem Titel „Das Wunderkind“ aus. Das Bayerische Fernsehen hat für die Produktion die Firma Sappralot Productions beauftragt, die zwischen dem 17. Januar und 15. Februar 2023 in München gedreht hatte.Der 94. Fall spielt in einer Justizvollzugsanstalt. Nach dem Mord an einem Insassen in der Justizvollzugsanstalt müssen die Kommissare Leitmayr (Udo Wachtveitl) und Batic (Miroslav Nemec) ihr Büro mit Hilfe des unlängst zum Oberkommissar beförderten Kalli Hammermann (Ferdinand Hofer) in die JVA verlegen, um von dort mit Unterstützung des Vollzugsbeamten Claussen (Felix Hellmann) zwischen den Fronten zweier verfeindeter Gefängnisgruppen zu ermitteln. Deren Anführer sind getrieben durch Machtspiele, Selbstjustiz und korrupte Geschäfte und erschweren den Polizisten die Aufklärung des Mordes massiv. Als der zeitgleich freikommende Musterhäftling Scholz (Carlo Ljubek), der endlich wieder mit seinem musisch hochbegabten Sohn Ferdinand (Phileas Heyblom) zusammenleben möchte, ins Visier der Ermittler gerät, überschlagen sich die Ereignisse für Leitmayr und Batic. Ist der Junge in Gefahr?Regie übernahm Thomas Stiller, die Hauptrollen haben Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec inne. Als Darsteller sind Ferdinand Hofer, Carlo Ljubek, Thomas Huber, Jule Ronstedt, Felix Hellmann und Ralph Herforth dabei. Das Drehbuch zu „Das Wunderkind" schrieb ebenfalls Thomas Stiller.