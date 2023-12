«Manhunt» startet am 15. März

US-Fernsehen

Die neue Serie wurde von Monica Beletsky entwickelt und ist mit Tobias Menzies besetzt.

Apple TV+ hat die siebenteilige Krimiserie mit dem Emmy-Preisträger Tobias Menzies («The Crown») in der Hauptrolle auf den 15. März 2024 terminiert. Die Serie wurde von der Emmy-nominierten Monica Beletsky («Fargo») entwickelt, die auch als Showrunnerin und Executive Producerin fungiert. Der für den Emmy nominierte Carl Franklin («Devil in a Blue Dress») führte bei den ersten beiden Episoden Regie und ist auch als ausführender Produzent an der Serie beteiligt.Basierend auf dem New York Times-Bestseller und dem mit dem Edgar Award ausgezeichneten Sachbuch des Autors James L. Swanson ist «Manhunt» ein Verschwörungsthriller über eines der bekanntesten, aber am wenigsten verstandenen Verbrechen der Geschichte, die erstaunliche Geschichte der Jagd auf John Wilkes Booth nach dem Attentat auf Abraham Lincoln. In den Hauptrollen sind neben Menzies Anthony Boyle («Tetris»), Lovie Simone («Greenleaf»), Will Harrison («Daisy Jones & The Six»), Brandon Flynn («13 Reasons Why»), Damian O'Hare («Hatfields & McCoys»), Glenn Morshower («The Resident»), Patton Oswalt («A.P. Bio»), Matt Walsh («Veep») und Hamish Linklater («The Big Short»).«Manhunt» wird von Apple Studios produziert und von Lionsgate Television in Zusammenarbeit mit POV Entertainment, Walden Media, 3 Arts Entertainment, Dovetale Productions und Monarch Pictures koproduziert. Beletsky, Franklin, Layne Eskridge und Kate Barry sind ausführende Produzenten. Swanson, Autor von "Manhunt: The 12-Day Chase for Lincoln's Killer", fungiert neben Michael Rotenberg, Richard Abate, Frank Smith und Naia Cucukov auch als ausführender Produzent.