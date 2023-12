«Squid Game»-Videospiel kommt 2024

Vermischtes

Schon in den nächsten Wochen erscheinen neue Videospiele. Darunter auch „Monument Valley“, das schon einige Jahre auf dem Buckel hat.

Der Streamingdienst Netflix hat bereits mehr als 80 verschiedene Spiele auf den Markt gebracht. Für Abonnenten des Streamingdienstes sind diese Spiele kostenlos. Für das kommende Jahr ist unter anderem ein Spiel zur erfolgreichen Serie «Squid Game» geplant, bei dem sich die Spieler untereinander messen können. Auch das aus «House of Cards» bekannte „Monument Valley“ wird bald für Abonnenten kostenlos sein.Ein «Rebel Moon»-Spiel, entwickelt von Super Evil Megacorp. Das Spiel wird nach den Ereignissen von «Rebel Moon - Part One: A Child of Fire» und «Rebel Moon - Part Two: The Scargiver» spielen. Ein Spiel zu «Virgin River» ist ebenfalls in Planung. Steam-Spieler kennen bereits „Game Dev Tycoon“, das zu Netflix wechselt. Dort können die Spieler ihre eigene Videospielentwicklungsfirma leiten.Für das kommende Jahr ist außerdem „Sonic Mania Plus“ geplant. "Cozy Grove: Campt Spirit" ist die Fortsetzung des Life-Spiels von Spry Fox. Als Geisterjäger auf einer verwunschenen Insel kann man sich wieder mit einer ungewöhnlichen Auswahl von geplagten Geisterbären anfreunden und ihnen helfen. Neben den neuen Geistergeschichten bietet Camp Spirit auch neue Aktivitäten.„Vor kurzem haben wir die Spieleserie aktualisiert, um sie noch ansprechender zu gestalten. Netflix möchte seinen Mitgliedern helfen, die Serien, Filme und Spiele zu entdecken, die sie lieben. Mit einem umfangreicheren Spielekatalog haben wir die Mobile Games-Reihe jetzt so gestaltet, dass sie für jedes Mitglied am relevantesten ist. Je größer unsere Spieleauswahl wird und je mehr Mitglieder unsere Spiele spielen, desto mehr werden sich diese Empfehlungen mit der Zeit weiterentwickeln und verbessern“, so Netflix. Das Unternehmen bringt auch „Grand Theft Auto“ und „Football Manager 24“ auf den Markt.