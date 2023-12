«In the Know» startet Ende Januar

US-Fernsehen

Peacock hat eine neue Animationscomedy fertiggestellt.

Der amerikanische Streamingdienst Peacock veröffentlicht am 25. Januar 2024 die erste Staffel von. In der Serie geht es um den fiktiven Radiomoderator des Senders NPR, Lauren Caspian. Er ist ein wohlmeinender, scheinheiliger Idiot. Außerdem ist er eine Stop-Motion-Puppe. Jede Episode folgt einer Episode von Laurens Sendung «In the Know», in der Lauren ausführliche Interviews mit menschlichen Gästen aus der realen Welt führt. Lauren arbeitet mit einem vielfältigen Team von NPR-Mitarbeitern zusammen. Auch sie sind Puppen und Nimrods.Als Sprecher konnten Zach Woods («Silicon Valley», «The Office»), Mike Judge («Beavis and Butt-Head», «Silicon Valley», «King of the Hill»), Caitlin Reilly («Loot», «Hacks»), Charlie Bushnell («Diary of a Future President», «Percy Jackson and The Olympians»), J. Smith-Cameron («Succession, Rectify») und Carl Tart («Grand Crew») gewonnen werden. Produziert wurden die sechs halbstündigen Folgen von Universal Television.„Wir lieben das öffentlich-rechtliche Radio. Es ist spannend und beruhigend. Aber es spiegelt auch Seiten von uns wider, für die wir uns schämen. Deshalb haben wir eine Show über einen NPR-Moderator gemacht, der leider eine leicht übertriebene Version von uns selbst ist“, sagt der Schöpfer Zach Woods.