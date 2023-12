«La Garçonne» soll punkten

Die Zehn

Sat.1 Emotions strahlt im neuen Jahr die französische Fernsehserie aus.

Im August 2020 erreichte der öffentlich-rechtliche Fernsehsender France 2 mit der Produktion vonrund 3,5 Millionen französische Fernsehzuschauer und erzielte einen Marktanteil von knapp über 16 Prozent. Nun wiederholt Sat.1 Emotion die Serie ab Dienstag, den 2. Januar 2024, um 20.15 Uhr.Die Handlung der Serie spielt in den "années folles", dem französischen Pendant zu den "Goldenen Zwanzigern", im Paris nach dem Ersten Weltkrieg. Während ihr Bruder Antoine, traumatisiert vom Krieg, nicht wie der tote Vater in den Polizeidienst eintritt, sondern malt und sich den Drogen hingibt, ist Louise Kerlac eine Garçonne, eine junge, emanzipierte Frau. Sie gibt sich als Polizist Antoine Kerlac aus, nachdem sie zufällig Zeuge des Mordes an einem Freund durch Regierungsbeamte geworden ist und gesucht wird. Ihr erster Fall ist der Mord an einem Aktmodell. Um sich in der Künstlerszene von Montparnasse auszukennen, mimt sie auch das Modell und den Flapper Gisele. Auf der Suche nach dem Mörder führt Louise ein Doppelleben: tagsüber als Mann in einer Männerdomäne, nachts als Dame auf ausschweifenden Jazzpartys. Mit dem Journalisten Ketoff, der ihr bei ihren Recherchen hilft und ihre wahre Identität aufdeckt, beginnt sie als Antoine eine scheinbar homosexuelle Beziehung.Die Premiere fand im Mai 2021 beim Pay-TV-Sender Sat.1 Emotions statt. Die Hauptrollen der französischen Produktion übernahmen Laura Smet, Tom Hygreck, Lily-Felur Pointeaux. Mother Productions hat die Serie von Dominique Lancelot und Harold Valentin verfilmt.