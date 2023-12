«Die Chefin» dominiert weiter

Quotennews

Nächster Freitag - Nächster Sieg für den ZDF-Krimi-Abend. Aber auch der späte Satire-Block kann glänzen.

Katharina Böhm ist zurück mit neuen Folgen. So weit, so bekannt. Ebenfalls bekannt und gleichermaßen wenig überraschend ist dabei, dass die neuen Episoden am Freitagabend den ZDF-Krimi-Abend beflügeln. Diesen Lauf kann man sich schon auf der Zunge zergehen lassen: Seit dem 13. Oktober holte lediglich eine Krimi-Primetime am Freitagabend weniger als 5 Millionen Zuschauer ab. Die bereits zwei neuen Folgen von «Die Chefin» kamen auf 5,66 und 5,79 Millionen Zuschauer, der Trend zeigt also zudem noch ins Positive.So holt Böhm gestern mit dem Fall «Die letzte Tour» erneut überzeugende 5,74 Millionen Zuschauer ab, der erwartbar starke Marktanteil liegt so bei 22,0 Prozent. Wie ebenfalls bereits seit Mitte Oktober gewinnt die junge Zuschauerschaft im Alter zwischen 14 und 49 Jahren keinen ganz großen Preis. Dennoch funktioniert der Kriminalfall am Freitagabend mit 0,41 Millionen Jüngeren und demnach 7,7 Prozent am entsprechenden Markt recht gut.Deutlich besser läuft es für die jungen Zuschauer später am ZDF-Abend. Ab 22:30 Uhr übernimmt Oliver Welke mit seinervor 0,77 Millionen 14- bis 49-Jährigen, der Marktanteil schraubt sich so kurzerhand auf exzellente 15,7 Prozent hoch. Für den Kontext: Mit dieser Reichweite kommt das ZDF auf den zweiten Platz in Sachen junge Reichweite. Insgesamt wollten 3,63 Millionen zuschauen. Im Anschluss übernimmt Jan Böhmermann mit seinemvor noch 0,53 Millionen Jungen (4. Platz) und 1,81 Millionen Zuschauern insgesamt. Hier lagen die Marktanteile bei weiter überzeugenden 10,7 und 13,2 Prozent.