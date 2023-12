NBA darf auch an Silvester nicht fehlen

TV-News

Der Fernsehsender ProSieben Maxx setzt auf ein sportliches Live-Programm.

Am Sonntag, den 31. Dezember 2023, steht wiederauf dem ProSieben-Maxx-Programm. Der Sender aus München sendet ab 21.00 Uhr das Match zwischen den Washington Wizards und den Atlanta Hawks. Die Sendung ist bis 23.20 Uhr eingeplant, ehe danach «Border Patrol New Zealand – Einsatz an der Grenze» läuft.An Neujahr startet ProSieben Maxx die Deutschlandpremiere vonmit der Folge „Harte Jungs“. Diese Dokumentation begleitet Englands Verkehrspolizisten hautnah bei ihrer täglichen Arbeit und zeigt, mit welchen Härtefällen die Beamten konfrontiert werden: Ob Diebstahl, Drogen oder extreme Geschwindigkeitsbegrenzungen – sie wissen nie, was als Nächstes auf sie zukommt. Die neuen Folgen laufen bis 22.45 Uhr.Der Fernsehsender macht am 1. Januar mitweiter, der Fernsehsender überträgt das Match zwischen Michigan Wolverines gegen Alabama Crimson. Mike Stiefelhagen wird durch die Sendung führen, Jörg Opuchlik wird als Kommentator fungieren. Kasim Edebali wird als Experte zur Verfügung stehen.