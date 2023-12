Bei RTL Passion kommen die Schotten

TV-News

Der Fernsehsender strahlt am Dienstagabend «Men in Kilts» aus.

Ab Dienstag, den 9. Januar 2024, strahlt der Fernsehsender RTL Passion ab 21.05 Uhr jeweils zwei Folgen der Starz Entertainment-Produktionaus. Schottlands Küche und der heimische Whiskey sind aus den unterschiedlichsten Gründen auf der ganzen Welt bekannt. In der ersten Folge reisen Sam Heughan und Graham McTavish nach Edinburgh und Pittenweem. Auf ihren unterschiedlichen Stationen probieren sie den weltbesten Whiskey und testen unter anderem eine ganz besondere Spezialität der schottischen Küche: Haggis.Im Juni 2020 wurde bekannt, dass der TV-Sender Starz eine schottische Doku-Serie mit Sam Heughan und Graham McTavish, den beiden Hauptdarstellern der Serie «Outlander» (ebenfalls von Starz), produzieren wird. Die Reality-Dokumentation soll die Geschichte von Sam Heughan und Graham McTavish, den beiden Hauptdarstellern der Serie, erzählen.Die Serie wurde um eine sechsteilige zweite Staffel verlängert, die am 1. Dezember 2021 anlief. In dieser werden sich Heughan und McTavish auf eine Reise durch Neuseeland begeben und dabei auch den schottischen Einfluss auf das Land erkunden. Vorerst ist die Ausstrahlung der zweiten Runde allerdings noch nicht geplant.