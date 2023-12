«The Masked Singer» lässt wieder nach

Quotennews

Nachdem die Masken-Sing-Show in der Vorwoche den Negativ-Trend überwinden konnte, geht es jetzt wieder bergab.

Wechselbad der Gefühle in Unterföhring! Während beinoch in der Vorwoche die Rede davon sein konnte, dass der Negativ-Trend überwunden ist, geht es schon mit der gestrigen Ausstrahlung wieder bergab, wenn auch nur marginal. Von den zuletzt erreichten 1,59 Millionen Zuschauern konnten gestern lediglich 1,53 Millionen vermeldet werden. Der Marktanteil sinkt somit von 6,8 auf 6,5 Prozent.In der Zielgruppe sieht es dafür komplett gegenteilig aus. In der Vorwoche wurde mit 0,61 Millionen Umworbenen ein Negativ-Staffelrekord erzielt, da ging es gestern sogar ins Plus. Es folgten 0,64 Werberelevante, somit ergab sich ein starker Marktanteil von 13,2 Prozent. Bisher liegt damit jede Ausgabe der aktuellen Staffel in der Zielgruppe im zweistelligen Bereich.Ab 23:30 Uhr verweilten schlussendlich noch 1,02 Millionen Zuschauer bei der. Der Marktanteil stieg der Uhrzeit geschuldet auf 6,8 Prozent, in der Zielgruppe ließen sich noch 10,7 Prozent vermelden. Hierzu blieben 0,47 Millionen Umworbene.