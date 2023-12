Primetime-Check

Samstag, 16. Dezember 2023

Felix Maier von 17. Dezember 2023, 09:18 Uhr

«Verstehen Sie Spaß?» will es gegen «Stralsund» wissen. Schon wieder «Pirates of the Caribbean» und schon wieder «Ninja Warrior». Wie schlägt sich der Samstag?

Im Ersten sollten am Samstagabend 3,41 Millionen Zuschauer ab drei Jahren «Verstehen Sie Spaß?» folgen. Hiervon ließen sich 0,65 Millionen 14- bis 49-Jährigen definieren, was einem Marktanteil von 13,2 Prozent entspricht. Insgesamt reicht es zu 14,3 Prozent am TV-Markt. Das «Stralsund – Tote Träume» vor 5,84 Millionen Zuschauern sowie 0,30 Millionen Jüngeren. Die Marktanteile lagen bei 23,2 und 6,0 Prozent.



Sat.1 sollte das Wochenende mit «Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten» und 1,04 Millionen Zuschauern beginnen, hier lag der Marktanteil bei 4,3 Prozent. Die Zielgruppe holte sich 10,1 Prozent, dafür brauchte es 0,50 Millionen Umworbene. Mit wiederum 0,78 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 3,2 Prozent schaffte es < zu RTLZWEI. 14- bis 49-jährige Fernsehzuschauer konnten 0,12 Millionen gemessen werden, hier ergaben sich 2,3 Prozent Anteil am Markt.



In Unterföhring schickte ProSieben «The Masked Singer» in das Rennen. Es folgten 1,53 Millionen Zuschauer und damit 6,5 Prozent des gesamten TV-Marktes. In der Zielgruppe sah es mit 13,2 Prozent Marktanteil bei 0,64 Millionen Werberelevanten ebenfalls gut aus. RTL zeigte das «Ninja Warrior Germany – Promi-Special» und begeisterte 1,50 Millionen Zuschauer, somit also ein Marktanteil von 6,7 Prozent. Die klassische Zielgruppe glänzte mit 12,4 Prozent und 0,58 Millionen.



VOX schickte «Die Familie Claus» über den Äther. Hier ergab sich eine Reichweite von 0,68 Millionen Zuschauern und demnach ein Marktanteil 2,7 Prozent. Die Zielgruppe markierte an ihrem Markt 3,7 Prozent bei 0,18 Millionen Fernsehenden. Kabel Eins wollte als einziger privater Sender mit «FBI: Special Crime Unit» eine Serie präsentieren. Hierzu kamen 0,66 und 0,17 Millionen Zuschauer zusammen, die Marktanteile landeten folglich bei 2,7 und 3,5 Prozent.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

