«Biathlon» fast so gut wie «Bayern - Stuttgart» - Der Wintersport am Sonntag

Quotennews

Alle Augen auf «FC Bayern - VfB Stuttgart»? Weit gefehlt! Der Wintersport holt den gesamten Tag über grandiose Reichweiten und ist am Ende fast so gut wie das Topspiel der «Bundesliga».

Der Wintersport sorgt abermals für grandiose Reichweiten und Quoten - fast kann man sogar den König Fußball vom TV-Thron, wobei es auch für die «Bundesliga» nicht für die beste Reichweite des Tages gereicht hat, stoßen. Doch soll es hier erst einmal um Wintersport gehen. Den Start machte um 10:20 Uhr die Zusammenfassung des «Riesenslalom» der Herren aus Alta Badia. Es folgten noch verhaltene 0,90 Millionen Zuschauer, davon waren 0,10 Millionen zwischen 14 und 49 Jahren alt. Die Quoten lagen bei 10,3 und 5,8 Prozent. Doch schon der «Super-G» der Frauen aus Val d'Isere ab 10:55 Uhr setzt mit 1,50 Millionen Zuschauern die Marschroute für den Tag fest. Der gesamte Marktanteil steigerte sich auf 14,5 Prozent, die jüngere Zuschauerschaft kam auf 7,9 Prozent und 0,18 Millionen. Federica Brignone gewinnt, beste Deutsche wird Kira Weidle auf Platz neun.Direkt das nächste Event, der «Zweierbob» aus Innsbruck-Igls sprengt mit 2,05 Millionen Zuschauern die 2-Millionen-Marke, der Marktanteil steigt weiter auf 17,9 Prozent. Nun kommen auch die 14- bis 49-Jährigen ins Rollen, mit 0,27 Millionen Jüngeren geht es auf 11,4 Prozent hoch. Das Treppchen bleibt komplett in deutscher Hand, es gewinnt Lisa Buckwitz vor Kim Kalicki und Laura Nolte. Um 12:30 Uhr ging es dann zum ersten Mal zum «Biathlon». Der «Massenstart» der Frauen aus Lenzerheide lässt die Reichweite sofort auf 3,82 Millionen explodieren. Mit 29,3 Prozent am Markt kratzt man knapp an der 30-Prozent-Markie, während sich die jüngeren Zuschauer auf 20,3 Prozent breit machen. Hier waren 0,56 Millionen jüngere Zuschauer dabei. Die Französin Justine Braisaz-Bouchet gewinnt vor Elvira und Hanna Ödberg. Beste Deutsche wurde hier Franziska Preus auf Platz sieben.Nach diesem Vormittag nahm sich der Wintersport eine kleine Verschnaufpause. Die «Team-Staffel» und der «Einer-Rodel», sowie der «Riesenslalom» der Herren konnten im Anschluss bis 14:45 Uhr die Reichweiten nicht wiederholen, die 14- bis 49-Jährigen fielen mit 0,30 Millionen und 9,8 Prozent sogar knapp zurück in die Einstelligkeit. Doch sollte ein Comeback folgen! Der 15km «Massenstart» der «Biathlon»-Männer holte ab 14:45 Uhr grandiose 3,97 Millionen Zuschauer ab, wieder stieg der Marktanteil auf exzellente 28,6 Prozent. Damit war der Wintersport auch knapp an der «Bundesliga» dran. Am Abend sollten in der Spitze lediglich 3,99 Millionen «FC Bayern - VfB Stuttgart» sehen wollen. Doch wir bleiben beim ZDF-Wintersport, denn auch die 14- bis 49-Jährigen waren plötzlich wieder da. 0,53 Millionen sorgten für klasse 17,1 Prozent am entsprechenden Markt. Das Treppchen war hier voll in Norwegischer Hand: Johannes Thingnes Bø gewinnt vor Johannes Dale-Skjevdal und Bruder Tarjei Bø - Bester Deutscher wurde auf Platz sieben David Zobel.Danach blieb man mit etwa einer Million Zuschauer weniger einigermaßen stabil. Der «Viererbob» im Anschluss hielt 2,89 Millionen, das «Skispringen» aus Engelberg ließ mit 2,69 Millionen Zuschauern nur etwas nach. Den Abschluss des Wintersport-Tages machte dann der 10km «Langlauf» der Herren aus Trondheim ab 16:55 Uhr. Abermals ein komplett norwegisches Siegertrio: Den Sieg von Johannes Høsflot Klæbo vor Pål Golberg und Henrik Doennestad sahen noch 2,54 Millionen Zuschauer und damit 16,9 Prozent des Marktes. Die jüngeren Zuschauer reduzierten sich auf 0,20 Millionen und damit 7,0 Prozent.