Jon Hamm geht zu Apple

US-Fernsehen

Das Drama «Your Friends and Neighbors» befindet sich in Entwicklung.

Apple TV+ hat heute die Bestellung vonbekannt gegeben, einer neuen, von Apple Studios entwickelten Dramaserie mit Emmy-Preisträger Jon Hamm («Mad Men») in der Hauptrolle, der auch als ausführender Produzent fungieren wird. Die Serie basiert auf einer Originalidee des renommierten Drehbuchautors, Produzenten und Romanautors Jonathan Tropper («See»).In «Your Friends and Neighbors» spielt Hamm die Hauptrolle als Coop, ein kürzlich geschiedener Hedgefonds-Manager, der nach seiner Entlassung die wohlhabenden Bewohner seines noblen New Yorker Vororts bestiehlt, um den Lebensstil seiner Familie über Wasser zu halten. Diese Bagatelldelikte beginnen ihn zu beflügeln, bis er zur falschen Zeit in das falsche Haus einbricht.Die neue Serie stammt aus den Apple Studios und wurde von Tropper entwickelt, der im Rahmen seines Gesamtvertrags mit Apple TV+ als Showrunner und ausführender Produzent fungieren wird. Hamm wird neben Connie Tavel («Confess Fletch») als ausführender Produzent fungieren.