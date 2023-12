Linda Cardellini & Co kommen zu «No Good Deed»

US-Fernsehen

Der Streaming-Dienst Netflix hat zahlreiche Co-Stars bekannt gegeben.

Lisa Kudrow, Linda Cardellini, Ray Romano, Teyonah Parris, Abbi Jacobson, Poppy Liu, and Luke Wilson will star in No Good Deed -- a new dark comedy from the creator of Dead to Me.



The series will follow three families vying to buy the same villa they think will solve all their… pic.twitter.com/uXImBqUkYj — Netflix (@netflix) December 15, 2023

Netflix hat die neueste Besetzung fürbekannt gegeben, eine neue düstere Comedyserie von Autorin und Executive Producerin Liz Feldman («Dead to Me»).Zu den bereits angekündigten Darstellern gehören Ray Romano und Lisa Kudrow. Linda Cardellini («Dead to Me») spielt Margo Starling - eine perfekt frisierte Statussympathisantin mit vielen Geheimnissen. Margo weiß, wie sie bekommt, was sie will - und was sie will, ist das begehrte Haus der Morgans, um es mit ihrem Liebhaber, einem Bauunternehmer, gewinnbringend zu verkaufen.Luke Wilson («You Gotta Believe») spielt JD Campbell - einen deprimierten, arbeitslosen Seifenopernstar, der verzweifelt nach seinem nächsten Job sucht. JD will sich von seiner modernen McMansion trennen, gleichzeitig aber seinen aufwendigen Lebensstil und seine Ehe mit einer anspruchsvollen Frau aufrechterhalten. Teyonah Parris («The Marvels») schlüpft in die Rolle von Carla, einer ehrgeizigen und etwas sardonischen Architektin und werdenden Mutter. Carla und ihr frischgebackener Ehemann Dennis sind auf der Suche nach dem perfekten Haus für ihre wachsende Familie. Sie verliebt sich in das Haus der Morgans, doch der bevorstehende finanzielle Stress offenbart einige Risse in ihrer neuen Ehe.Abbi Jacobson («Broad City») nimmt den Namen Leslie Fisher an - die kluge, neugierige und wetteifernde Leslie ist begeistert, als sie erfährt, dass das Haus in Los Feliz, das sie und ihre Frau aus der Ferne bewundert haben, endlich auf den Markt gekommen ist. Und Poppy Liu («Hacks») verkörpert Sarah - die gefühlvolle, bodenständige und kompromisslos anständige Sarah dient ihrer Frau Leslie (Abbi Jacobson) oft als dringend benötigter moralischer Kompass - obwohl sie selbst einige Geheimnisse hat. Als das Haus der Morgans auf den Markt kommt, ist sie fasziniert, hat aber auch große Bedenken.