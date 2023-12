Im neuen Jahr: VOX streicht «Full House»

TV-News

Die Doku-Soap über Großfamilien hat seit Wochen mit niedrigen Quoten zu kämpfen. Im neuen Jahr soll es «Mein Kind, dein Kind» besser machen.

Das VOX-Programm am werktäglichen Nachmittag zeichnet sich durch eine große Konstanz und hohe Quoten aus. Seit Jahren gehören Formate wie «Shopping Queen» oder «Zwischen Tüll und Tränen» zum Line-up. In den vergangenen Jahren kamen die Neustarts «Guidos Deko Queen» unddazu. Letzteres fügte sich in seiner 30-teiligen Testphase wunderbar ein und performte auf dem Quotenmarkt mit durchschnittlich 7,2 Prozent Marktanteil in diesem Frühjahr sehr ordentlich. Seit der Rückkehr Anfang November ist in der 14-Uhr-Stunde allerdings Sand im Getriebe.«Full House» brachte es in der Zielgruppe nur noch auf durchschnittlich 4,2 Prozent Marktanteil und erreichte in 30 Episoden nur zweimal mehr als sieben Prozentpunkte. In dieser Woche verabschiedet sich das Format nun aus dem Programm. VOX teilte am Montagnachmittag mit, dass man im neuen Jahr nicht länger auf die Doku-Soap setzen werde. Ursprünglich war eine Rückkehr am 8. Januar 2024 geplant, in den beiden Wochen rund um den Jahreswechsel sendet VOX «CSI: Miami»-Reruns auf dem Sendeplatz.Statt neuer «Full House»-Folgen bleibt es ab 8. Januar aber bei Wiederholungen zum Start des Nachmittagsprogramm. Dabei kommt es zur Ausstrahlung einer ebenfalls langjährigen Daytime-Marke des Kölner Senders:. Das Erziehungs-Format lief zwischen den beiden «Full House»-Staffeln zwischen Mai und November und war mit Zweitverwertungen teils deutlich erfolgreicher. Im Mittel kam man auf 6,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.