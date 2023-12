«New Japan-Pro-Wrestling» kehrt zurück

US-Fernsehen

Der Sender AXS TV hat 45 brandneue Episoden angekündigt.

AXS TV, eine Tochtergesellschaft von Anthem Sports & Entertainment, Inc. hat die bei den Fans beliebte Seriemit 45 brandneuen Episoden im Jahr 2024 verlängert. Die kommende Saison beginnt mit vier Wochen exklusiver Berichterstattung von Wrestle Kingdom 18, beginnend am Donnerstag, den 11. Januar um 22.00 Uhr Ostküstenzeit. Alle Episoden werden in englischer Sprache präsentiert und von den NJPW-Experten Walker Stewart und Chris Charlton kommentiert.Darüber hinaus können die Zuschauer von AXS TV NOW jeden Sonntag, ab dem 7. Januar um 6.00 Uhr PT, klassische Episoden von NJPW in englischer Sprache genießen, die den ganzen Tag über wiederholt werden. Das AXS TV NOW-Programm im Januar umfasst unvergessliche Kämpfe von Wrestle Kingdom 7 bis 13.Will Ospreay, Jon Moxley und David Finlay treten in einem Triple Threat Match um die erste IWGP Global Heavyweight Championship in der ersten Woche an gegeneinander an. Als nächstes trifft "The Rainmaker" Kazuchika Okada erneut auf "The American Dragon" Bryan Danielson, in einem atemberaubenden Rematch ihres hochgelobten Kampfes bei Forbidden Door 2 im vergangenen Juni.