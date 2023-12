MGM setzt «Beacon 23» fort

US-Fernsehen

Boat Rocker hat bereits die zweite Staffel fertig, die im April erscheinen wird.

MGM+ gab bekannt, dass er die zweite Staffel des Science-Fiction-Mystery-Thrillers, der auf dem Bestseller-Buch von Hugh Howey basiert, in sein Programm aufgenommen hat. Die von Boat Rocker produzierte neue Staffel wird im April 2024 mit acht neuen Episoden auf MGM+ Premiere feiern. Zak Penn ( «Ready Player One» ► , «Free Guy») hat die Serie entwickelt und ist ausführender Produzent. Glen Mazzara («The Walking Dead», «The Shield») und Joy Blake («The Passage», «Ghost Whisperer») fungieren als Co-Showrunner und ausführende Produzenten der zweiten Staffel.«Beacon 23» spielt in den entlegensten Winkeln der Milchstraße. Die erste Staffel folgte Aster (Lena Headey), einer Regierungsagentin, und Halan (Stephan James), einem stoischen Ex-Militär, deren Schicksale sich miteinander verstricken, nachdem sie zusammen in einem der vielen Beacons gefangen sind, die als Leuchtturm für intergalaktische Reisende dienen. In der zweiten Staffel ist Bake 23 mit Aleph an Bord kaum mehr als ein Gefängnis, und das Artefakt wirft mehr Fragen als Antworten auf. Ohne einen klaren Weg in die Zukunft müssen sich die Bewohner von Bake 23 aufeinander verlassen, doch ihre gegensätzlichen Pläne könnten ihnen dabei in die Quere kommen."Das kreative Team hinter «Beacon 23» hat Hugh Howeys Bestseller meisterhaft zum Leben erweckt, und wir freuen uns darauf, dass die Fans diese Reise in das Universum von «Beacon 23» voller Spannung, Emotionen und unvorhergesehener Wendungen fortsetzen können", so Michael Wright, Leiter von MGM+."Wir sind begeistert, dass «Beacon 23» ein treues Publikum auf MGM+ gefunden hat und freuen uns darauf, weitere Episoden im Jahr 2024 mit den Fans zu teilen", so David Fortier und Ivan Schneeberg, Co-Executive Chairmen, Boat Rocker Media und Co-Chairmen, Boat Rocker Studios. "Wir bedanken uns bei unseren engagierten Kreativpartnern, dem wunderbaren Team von MGM+ und den talentierten Darstellern und der Crew, die uns dabei helfen, eine unvergessliche Fernsehsaison zu liefern."