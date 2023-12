MGM+ kommt nach Lateinamerika

International

Die Amazon-Tochter hat einen Deal mit Lionsgate abgeschlossen.

Nachdem Lionsgate den Vertrieb von Lionsgate+/Starz+ eingestellt hat, versucht sich nun MGM+ auf dem internationalen Parkett. Die Amazon-Tochter hat sich mit Lionsgate zusammengetan. Unter anderem wird der Dienst in Brasilien für 3,00 US-Dollar angeboten, in Mexiko muss man 3,42 US-Dollar für ein Abonnement bezahlen.Der Streamingdienst, der bisher Epix hieß, wird in ganz Lateinamerika in MGM+ umbenannt. MGM hatte sich zuvor mit Lionsgate zusammengeschlossen, um eine Reihe internationaler Märkte zu erschließen. MGM+ wird nun in 24 Ländern vertreten sein, darunter Deutschland, Österreich, Italien, Spanien, Niederlande, Belgien, Brasilien, Mexiko, Argentinien, Bolivien, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay, Peru, Venezuela, Nicaragua und Uruguay."Die Expansion von MGM+ in den lateinamerikanischen Markt unterstreicht Amazons Engagement, in die Marke MGM+ zu investieren, sie weiterzuentwickeln und das Kundenerlebnis zu verbessern", so Chris Brearton, VP of Prime Video Studios corporate strategy.