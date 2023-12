Wilder ProSieben-Maxx-Abend bleibt blass

Quotennews

Besser lief es für «Verpfuscht» bei sixx und «Alarm für Cobra 11» bei Nitro.

Der Spartensender ProSieben Maxx brachte am Montagabend seinen wilden Mix aus Animationsserie, Spielfilm, Doku-Reihe und Fantasy-Serie zu einem vorläufigen Ende, hatte diesmal aber mit argen Quoten-Problemen zu kämpfen. Während man in den vergangenen beiden Wochen teils deutlich über dem Senderschnitt lag, sicherte sichdiesmal nur 0,10 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, von denen 60 Prozent aus der Zielgruppe stammten. Die Marktanteile lagen bei 0,4 Prozent bei allen und 1,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.Um 20:41 Uhr folgte der Thrillervor 0,15 Millionen. Bis 22:39 Uhr stiegen die Einschaltquoten auf 0,6 respektive annehmbare 1,6 Prozent. Die Reichweite in der Zielgruppe belief sich auf 0,09 Millionen. Fürblieben noch 0,06 Millionen dran, darunter 0,04 Millionen Jüngere. Die Marktanteile für die letzte Folge der Doku-Serie wurden auf 0,4 und 1,0 Prozent beziffert. Es folgte eine Dreifach-Folge von, die gleichzeitig die 14. Staffel abschloss. Die Fantasy-Serie dreht im Laufe der Ausstrahlung auf und steigerte die Sehbeteiligung von anfangs 0,04 auf 0,07 und 0,09 Millionen, was den Marktanteil von 0,4 auf 1,1 und 2,0 Prozent steigen ließ. In der Zielgruppe sorgten 0,3, 0,2 und 0,3 Millionen Zuschauer für 1,1, 1,6 und tolle 2,5 Prozent. Den Sendetag beendete die Wiederholung von «Unbreakable – Unzerbrechlich», die ab 1:37 Uhr 2,3 Prozent Marktanteil einfuhr.Etwas besser lief es für Schwestersender sixx , bei dem bis Mitternacht vierzu sehen waren. Zunächst hatte die Doku-Soap mit 0,17 Millionen Zuschauern und 0,6 Prozent Marktanteil ebenfalls einen schweren Stand. In der Zielgruppe waren um 20:15 Uhr 0,9 Prozent drin. Im weiteren Verlauf ging die Quoten auf 1,8, 1,4 und 2,3 Prozent in die Höhe. Die Gesamtreichweite bewegte sich bei 0,25, 0,22 und 0,19 Millionen.Bei Nitro war die Quotenentwicklung etwas steter. Dort gab es bis Mitternacht vier-Folgen zu bestaunen. Anfangs lag die Zielgruppen-Quote bei soliden 2,4 Prozent entwickelte sich über 2,6, 3,7 und letztlich 4,8 Prozent auf ein fantastisches Niveau. Die Reichweite hielt sich recht konstant mit anfangs 0,30 Millionen Zuschauern ab drei Jahren, stieg auf 0,35 und 0,36 Millionen und schloss mit 0,34 Millionen. Nach Mitternacht liefen zwei weitere Folgen der Autobahnpolizei, die 0,28 und 0,17 Millionen Zuschauer sahen. In der Zielgruppe waren weiterhin tolle 3,9 und 4,0 Prozent Marktanteil drin.