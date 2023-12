«Das Experiment  Black Box» wird zur Serie

TV-News

Der Bestseller von Mario Giordano wurde vor über 20 Jahren von Oliver Hirschbiegel verfilmt, in dem Moritz Bleibtreu die Hauptrolle spielte. Nun sucht Dynamic Television einen Abnehmer für die geplante Thriller-Serie.

1999 schrieb der Münchner Schriftsteller Mario Giordano den Roman „Black Box“, der nicht nur zum Bestseller wurde, sondern zwei Jahre später auch von Oliver Hirschbiegel unter dem Titelverfilmt wurde. Nun soll aus dem Film eine Thriller-Serie werden, die von Dynamic Television produziert wird. Die Idee der Neuerzählung stammt von Stefanie Ren («A Thin Line», «Nicht tot zu kriegen»), die als Creator for Television und Headwriter der Serie fungiert.In der Serie geht es – wie schon 1971 beim Stanford-Prison-Experiment, das die Inspiration zur Vorlage lieferte – um die Erforschung menschlichen Verhaltens unter Extrembedingungen und die tief verwurzelten gesellschaftlichen Erwartungen bezüglich Geschlecht und Macht und wie sich diese in extremen Situationen manifestieren. Das Produktionsstudio, das unter anderem einen Sitz in Berlin hat, befindet sich derzeit in Gesprächen mit verschiedenen Sendern. Dabei sollen nicht nur etablierte, sondern auch potenziell neue Konstellationen ausgelotet werden, um ein möglichst breites Publikum anzusprechen.„Die Thematik ist zeitlos und relevanter denn je. Gerade in unserer gegenwärtig herausfordernden Zeit ist das Publikum bereit für neue, innovative Interpretationen und Gedankenspiele wie in der Neuverfilmung von «Das Experiment – Black Box»“, so Klaus Zimmermann, Managing Partner von Dynamic Television.„Mario Giordanos Auseinandersetzung mit den Untiefen der menschlichen Natur, inzwischen in zehn Auflagen erschienen, ist ein Klassiker und doch weiter von bleibender Aktualität. Wir freuen uns, dass Dynamic Television eine neue, moderne Serienadaption angeht“, lässt sich der Rowohlt Verlag in einer Mitteilung zitieren.Mario Giordano fügt an: „Mit «Das Experiment – Black Box» wollte ich über die Hybris des Stanford-Prison-Experiments und über die Dynamik von Gewalt und Gehorsamsbereitschaft erzählen. Ich freue mich, dass Dynamic Television als international thrillererfahrene Produktionsfirma eine ambitionierte serielle Neuerzählung dieses Stoffes realisieren wird.“