«My Life with the Walter Boys» steigt auf Platz eins

Die sechste Staffel von «The Crown» erreichte weitere 5,8 Millionen Zuschauer.

Die Zuschauer waren nicht bereit, den apokalyptischenmit Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali und Myha'la hinter sich zu lassen. Der Film, bei dem Sam Esmail Regie führte, war mit 44,9 Millionen Aufrufen erneut der meistgesehene Titel der Woche. Auch der Roman von Rumaan Alam, auf dem der Film basiert, kehrte nach der Premiere des Films auf Netflix in die New York Times-Bestsellerliste zurück. Die Fans verstrickten sich weiterhin in die neueste Dreiecksbeziehung zwischen Jackie, Cole und Alex und schickten Staffel 1 des Coming-of-Age-Dramasmit 12,8 Millionen Aufrufen an die Spitze der englischen TV-Liste und erreichten die Top 10 in 88 Ländern.Es war eine weitere starke Woche für Familienfilme in der englischen Filmliste. Der neue Animationsfilmdebütierte auf Platz 2 (11,9 Millionen Aufrufe), Adam Sandlers Animationskomödiekam auf Platz 3 (9,4 Millionen Aufrufe),belegte Platz 4 (9,4 Millionen Aufrufe) undbelegte Platz 5 (8,9 Millionen Aufrufe).Auf der englischen TV-Liste stieg die sechste und letzte Staffel vonmit 5,8 Millionen Aufrufen auf Platz 2, nachdem die letzten sechs Episoden des Dramas veröffentlicht wurden. Staffel 1 der bissigen Action-Komödielandete auf Platz 3 (5,2 Millionen Zuschauer), während die Reality-Wettbewerbsserieblieb auf Platz 5 (3,0 Millionen Aufrufe).Nach «One Piece» scheint auch unsere neueste Live-Action-Manga-Adaption,(Japan), ein Hit bei den Fans weltweit zu sein. Die mit Spannung erwartete neue Serie steht mit 7,7 Millionen Aufrufen an der Spitze der Liste der nicht englischsprachigen TV-Serien und ist das beste Debüt einer japanischen Netflix-Serie. Staffel 1 der romantischen Komödie(Südkorea) verbrachte ihre vierte Woche auf der Liste auf Platz 2 (4,2 Millionen Aufrufe), während das düstere Kriminaldrama(Frankreich) Platz 3 belegte (3,8 Millionen Aufrufe). Staffel 3 der Reality-Dating-Serie(Südkorea) eröffnete auf Platz 4 (3,6 Millionen Aufrufe).