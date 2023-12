«Bauer sucht Frau» endet erfolgreich

Quotennews

Doch die Hofwochen waren nicht für alle Damen ein schönes Erlebnis.

Fazit nach mehreren Wochen RTL hat eine erfolgreiche 18. Staffel hingelegt, doch inhaltlich war nicht alles super. Milchbauer Patrick hat mit Annika und Sarina gleich zwei Frauen auf den Hof mitgenommen. Zwar verliebte er sich in Sarina, doch nach der ersten Zeit kamen Risse. Auch bei Siegfried und Simone kam es zu Problemen. Zogen mit diesen Vorboten auch die Werte noch einmal ein Stück an? 3,63 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sahen zu und brachten RTL 13,3 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,91 Millionen erfasst, damit holte man einen Bestwert. 14,5 Prozent wurden in der Zielgruppe erfasst.Das im Anschluss ausgestrahlteinformierte 1,99 Millionen Menschen und erreichte 8,9 Prozent Marktanteil. Bei den Werberelevanten standen 0,46 Millionen auf der Uhr, die einen Marktanteil von 8,8 Prozent mitbrachten. Schließlich holtenoch 1,03 Millionen und sorgte für einen Marktanteil von 7,0 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden dieses Mal 0,24 Millionen eingefangen, das bedeutete nur 7,4 Prozent Marktanteil.Daserreichte am Dienstag noch 0,75 Millionen Zuschauer, was für 8,7 Prozent Marktanteil stand. Bei den Werberelevanten fuhr man 0,20 Millionen ein, sodass man auf 10,0 Prozent Marktanteil kam. Unterdessen wiederholt die Fernsehstation weiterhin sehr fleißig. Die drei Episoden, die ab 00.35 Uhr liefen, unterhielten 0,32, 0,24 und 0,18 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe waren dieses Mal 9,3, 9,6 und 7,3 Prozent dabei.